Suspeito de participar de tentativa de roubo de carga de cigarros morre em intervenção em Itupiranga

Um homem suspeito de integrar o grupo que tentou roubar uma carga de cigarros avaliada em mais de R$ 250 mil morreu após um confronto com policiais militares na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará. O suspeito foi identificado como Marcos Vinicius Nunes Barbosa, de 20 anos. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (1º), durante o desdobramento das investigações sobre a tentativa de assalto frustrada na terça-feira (30/6), na BR-230, a Rodovia Transamazônica.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (24ª CIPM) e do 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME) realizavam novas incursões em uma área de mata localizada entre os quilômetros 52 e 54 da rodovia, em busca dos suspeitos que fugiram após a ação criminosa registrada no dia anterior.

Durante as diligências, os policiais identificaram indícios da rota de fuga utilizada pelos investigados, passando por uma região de mata fechada e alagadiça, nas proximidades da Chácara Cristo Rei e da conhecida Fazenda do Clésio. Segundo os agentes, um dos suspeitos foi localizado próximo a uma construção abandonada. Conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das equipes, ele correu em direção à vegetação e, durante a tentativa de abordagem, teria sacado um revólver calibre .38 e efetuado disparos contra os militares.

Ainda de acordo com a PM, a equipe revidou e Marcos Vinicius foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Hospital Municipal de Itupiranga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Com Marcos Vinicius, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições deflagradas. A arma foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, que apura o caso. Antes do confronto, o suspeito já havia sido identificado pelos investigadores.

Roubo frustrado

A morte do suspeito ocorreu durante as buscas relacionadas à tentativa de roubo de uma carga de cigarros registrada na tarde de terça-feira (30), entre a Vila Cajazeiras e a sede de Itupiranga.

Segundo a Polícia Militar, a rápida atuação das equipes impediu que o grupo criminoso levasse a carga, avaliada em mais de R$ 250 mil. Durante a ação, houve troca de tiros e os suspeitos fugiram por uma área de mata, abandonando veículos utilizados no crime.

Os policiais localizaram o caminhão transportando a carga e encontraram indícios de que os suspeitos utilizavam um maçarico para tentar abrir o compartimento onde estavam armazenados os cigarros. Também foram apreendidos um micro-ônibus que seria usado para o transbordo da mercadoria e outro veículo que dava apoio à ação criminosa.

Durante as buscas, um homem foi encontrado escondido sob uma das vans utilizadas pelo grupo. À Polícia Militar, ele afirmou que atuava apenas como motorista e que teria recebido R$ 3 mil para prestar apoio aos demais envolvidos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.