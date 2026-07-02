Intervenção policial termina com suspeito de integrar facção criminosa morto em Belém

Um homem identificado como Anderson Duarte Marques, de 30 anos, mais conhecido como “Taz”, morreu em uma intervenção policial no bairro do Tenoné, em Belém. A ação ocorreu na quarta-feira (1º/7) após uma troca de tiros entre o suspeito e equipes da Polícia Militar.

A ação foi realizada por militares do 24º Batalhão da PM. Conforme as informações da polícia, os agentes foram até o endereço após denúncias de moradores sobre um suposto membro de uma facção criminosa que estava na área. Ainda conforme a versão policial, quando os policiais chegaram ao local, teriam sido recebidos a tiros. Anderson estaria armado e efetuou disparos contra os militares.

Durante o confronto, o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil apura a situação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.