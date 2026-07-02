Corpo em decomposição é encontrado às margens de rio, em Alter do Chão, em Santarém

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde de quarta-feira (1º) às margens do Lago Verde, no distrito de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, que ainda não foram esclarecidas.

De acordo com as primeiras informações, moradores da região localizaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição foi enviada ao local, confirmou a ocorrência e realizou o isolamento da área para preservar a cena até a chegada da equipe da Polícia Científica.

Segundo as autoridades, o homem estava em avançado estado de decomposição, o que dificultou sua identificação no local. A vítima vestia um short preto de tactel e uma camisa de mangas curtas, aparentemente na cor amarela.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santarém, onde passará por exames necroscópicos. Os laudos deverão apontar a causa da morte e contribuir para a identificação da vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil, que busca determinar as circunstâncias do ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.