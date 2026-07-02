Motociclista fica ferida após colisão com capivara na BR-308, em Bragança
O caso foi registrado na noite de quarta-feira (1º)
Uma motociclista ficou ferida após colidir com uma capivara na BR-308, no bairro Jiquirí, em Bragança, nordeste do Pará. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (1º). O animal morreu no local.
Conforme os relatos preliminares, o acidente ocorreu quando a motociclista trafegava pela rodovia e a capivara atravessou a pista de forma repentina. O relato da condutora aponta que ela não teria conseguido evitar a colisão com o animal.
A motociclista teve lesões pelo corpo e foi ajudada por moradores e outras pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Logo depois, ela foi encaminhada por uma ambulância para receber atendimento médico. Já a capivara morreu no local.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.
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