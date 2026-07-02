Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Duplo homicídio a tiros é investigado pela Polícia Civil em Altamira

Assassinatos de duas pessoas ocorreram na noite de quarta-feira (01) em uma cabana

O Liberal
fonte

Duplo homicídio a tiros ocorreu na noite desta quarta-feira (01), em Altamira. (Divulgação PM)

Um duplo homicídio ocorreu na madrugada da última quarta-feira (01/07), em Altamira, no sudoeste do Pará. Um homem e uma mulher foram mortos por volta das 23h40, em uma cabana localizada nas proximidades do cruzamento das ruas Osório de Freitas e Luís Coutinho, no bairro Brasília, conhecido como antigo Baixão do Tufi. As vítimas foram identificadas como Fagner Neves Resende, conhecido pelo apelido “Faguinho”, e a mulher apenas pelo prenome Leidiane.

De acordo com relato da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender a denúncia de tiros na localidade. Ao chegar, os policiais encontraram as duas vítimas sem vida, ambas com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Os corpos estavam no chão a poucos metros um do outro.

Fagner Resende possuía passagens pelo sistema penal por crimes de furto. Os policiais não conseguiram levantar informações sobre a outra vítima – Leidiane, já que não possuíam o nome completo e nem documentos.

A área foi isolada para preservar a cena do crime até a chegada das equipes da Polícia Civil (PC) e Polícia Científica (PCI-PA), responsáveis pela realização da perícia e pela remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Os agentes da Polícia Militar colheram informações com moradores da região, porém nenhuma testemunha forneceu informações sobre as características dos suspeitos, ou informou a direção em que fugiram. As testemunhas relataram apenas ter ouvido vários tiros de arma de fogo. O motivo do duplo homicídio ainda é desconhecido. 

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

duplo homicídio

altamira

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Vendedor ambulante é morto a tiros no centro de Medicilândia 

Adolescente suspeito de participar do crime foi morto pela polícia

02.07.26 21h21

POLÍCIA

Duplo homicídio a tiros é investigado pela Polícia Civil em Altamira

Assassinatos de duas pessoas ocorreram na noite de quarta-feira (01) em uma cabana

02.07.26 20h51

POLÍCIA

Operação Verão 2026 tem reforço de fiscalização, da educação e no uso de tecnologia

Detran-PA terá mais de 390 agentes atuando em 27 municípios no período de férias escolares a partir desta sexta-feira (03)

02.07.26 19h34

PRESOS

Trio suspeito de tentativa de homicídio é preso em Castanhal

O caso foi registrado na quarta-feira (1º), no bairro Fonte Boa

02.07.26 19h11

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO

PF prende o pastor Marcio Poncio e cumpre mandados contra o bicheiro Adilsinho e Rodrigo Bacellar

Esta etapa tem o objetivo de colher provas sobre a lavagem de dinheiro realizada pela cúpula do jogo do bicho e mapear a conexão do grupo com políticos do Rio de Janeiro

02.07.26 8h21

POLÍCIA

Homem é executado a tiros por falso entregador de comida em Marabá

Uma câmera de segurança registrou um momento em que o atirador se aproximou da vítima e efetuou cerca de 18 disparos

02.07.26 12h57

POLÍCIA

Empresário é morto a tiros dentro de conveniência no interior do Pará

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso

01.07.26 23h57

INTERVENÇÃO POLICIAL

Intervenção policial termina com suspeito de integrar facção criminosa morto em Belém

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu

02.07.26 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda