Duplo homicídio a tiros é investigado pela Polícia Civil em Altamira

Um duplo homicídio ocorreu na madrugada da última quarta-feira (01/07), em Altamira, no sudoeste do Pará. Um homem e uma mulher foram mortos por volta das 23h40, em uma cabana localizada nas proximidades do cruzamento das ruas Osório de Freitas e Luís Coutinho, no bairro Brasília, conhecido como antigo Baixão do Tufi. As vítimas foram identificadas como Fagner Neves Resende, conhecido pelo apelido “Faguinho”, e a mulher apenas pelo prenome Leidiane.

De acordo com relato da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender a denúncia de tiros na localidade. Ao chegar, os policiais encontraram as duas vítimas sem vida, ambas com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Os corpos estavam no chão a poucos metros um do outro.

Fagner Resende possuía passagens pelo sistema penal por crimes de furto. Os policiais não conseguiram levantar informações sobre a outra vítima – Leidiane, já que não possuíam o nome completo e nem documentos.

A área foi isolada para preservar a cena do crime até a chegada das equipes da Polícia Civil (PC) e Polícia Científica (PCI-PA), responsáveis pela realização da perícia e pela remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Os agentes da Polícia Militar colheram informações com moradores da região, porém nenhuma testemunha forneceu informações sobre as características dos suspeitos, ou informou a direção em que fugiram. As testemunhas relataram apenas ter ouvido vários tiros de arma de fogo. O motivo do duplo homicídio ainda é desconhecido.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.