Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação Verão 2026 tem reforço de fiscalização, da educação e no uso de tecnologia

Detran-PA terá mais de 390 agentes atuando em 27 municípios no período de férias escolares a partir desta sexta-feira (03)

O Liberal
fonte

Agentes do Detran-PA reforçarão a segurança nas rodovias estaduais nesta Operação Verão 2026. (Divulgação / Agência Pará)

Mais de 390 agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) estarão distribuídos estrategicamente em 27 municípios, para o início da Operação Verão 2026, a partir desta sexta-feira (03). A ação segue até o dia 3 de agosto, reforçando as ações de fiscalização, educação para o trânsito e monitoramento das principais rodovias estaduais e destinos turísticos do Pará. Ao todo, serão empregados 315 agentes de fiscalização e 80 agentes de educação para o trânsito, para reduzir sinistros, combater infrações e promover um trânsito mais seguro durante o período de férias escolares.

As equipes atuarão nos principais acessos aos balneários paraenses, com atenção especial para Santa Bárbara (Mosqueiro), Salinópolis e Barcarena, municípios que tradicionalmente registram aumento significativo no fluxo de veículos durante o verão amazônico. As ações também ocorrerão em outros destinos turísticos e rodovias estaduais com maior movimentação de condutores.

O foco da operação será o combate aos principais fatores de risco no trânsito, como a combinação entre álcool e direção, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o uso do celular ao volante e outras condutas que colocam em risco a segurança dos usuários das vias.

De acordo com o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, o trabalho desenvolvido pelo órgão durante todo o ano será intensificado para atender à demanda do período de férias. “O trabalho de fiscalização que já realizamos durante todo o ano será reforçado neste verão com um número maior de agentes e equipamentos em campo. Nossa prioridade continua sendo impedir que pessoas assumam a direção após o consumo de bebida alcoólica e garantir que todos possam viajar e retornar para casa com segurança. Queremos que a população aproveite o verão, mas sempre com responsabilidade”, frisou. 

TECNOLOGIA - Além do aumento do efetivo, a Operação Verão contará novamente com o apoio de tecnologias empregadas pelo Detran. Drones serão utilizados para monitorar pontos estratégicos das rodovias, permitindo identificar práticas irregulares, como a troca de motoristas antes das barreiras de fiscalização, além de apoiar as equipes operacionais e fortalecer a atuação integrada com as forças de segurança. As equipes também utilizarão etilômetros, radares e outros equipamentos que auxiliam no trabalho preventivo e repressivo realizado nas rodovias estaduais.

Paralelamente às barreiras de fiscalização, o Detran também reforçará as ações educativas durante toda a Operação Verão. Os 80 agentes de educação para o trânsito atuarão em conjunto com as equipes operacionais, promovendo abordagens preventivas, distribuição de material educativo e orientações aos condutores sobre os principais fatores de risco.

As atividades ocorrerão principalmente nos acessos aos balneários e praias, conscientizando motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância do uso do cinto de segurança, do capacete, do respeito aos limites de velocidade, da direção defensiva e, principalmente, dos riscos da combinação entre álcool e direção.

A proposta é que o trabalho educativo complemente as ações de fiscalização, reforçando que a prevenção continua sendo a principal ferramenta para reduzir acidentes e preservar vidas.

ORIENTAÇÃO - O Detran recomenda que os motoristas realizem uma revisão preventiva no veículo antes de viajar, verifiquem as condições dos pneus, freios e iluminação, mantenham em dia a documentação do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e utilizem sempre os equipamentos obrigatórios de segurança.

Para garantir maior fluidez nas rodovias, o órgão orienta que os deslocamentos para os principais destinos turísticos ocorram, preferencialmente, até as 7h da manhã, enquanto o retorno para Belém deve ser realizado até as 14h, horários que tradicionalmente apresentam menor volume de tráfego.

“Nosso objetivo não é impedir que as pessoas aproveitem o verão, mas garantir que todos retornem para casa em segurança. Se for beber, não dirija. Planeje o seu retorno antes de sair de casa e faça escolhas responsáveis. Uma decisão consciente pode salvar muitas vidas”, reforçou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

O Detran também destaca um alerta aos condutores: quem pretende consumir bebida alcoólica deve planejar o retorno com antecedência, utilizando motorista da rodada, transporte por aplicativo ou outro condutor habilitado que não tenha ingerido álcool.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Detran-PA

segurança no trânsito

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Vendedor ambulante é morto a tiros no centro de Medicilândia 

Adolescente suspeito de participar do crime foi morto pela polícia

02.07.26 21h21

POLÍCIA

Duplo homicídio a tiros é investigado pela Polícia Civil em Altamira

Assassinatos de duas pessoas ocorreram na noite de quarta-feira (01) em uma cabana

02.07.26 20h51

POLÍCIA

Operação Verão 2026 tem reforço de fiscalização, da educação e no uso de tecnologia

Detran-PA terá mais de 390 agentes atuando em 27 municípios no período de férias escolares a partir desta sexta-feira (03)

02.07.26 19h34

PRESOS

Trio suspeito de tentativa de homicídio é preso em Castanhal

O caso foi registrado na quarta-feira (1º), no bairro Fonte Boa

02.07.26 19h11

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO

PF prende o pastor Marcio Poncio e cumpre mandados contra o bicheiro Adilsinho e Rodrigo Bacellar

Esta etapa tem o objetivo de colher provas sobre a lavagem de dinheiro realizada pela cúpula do jogo do bicho e mapear a conexão do grupo com políticos do Rio de Janeiro

02.07.26 8h21

POLÍCIA

Homem é executado a tiros por falso entregador de comida em Marabá

Uma câmera de segurança registrou um momento em que o atirador se aproximou da vítima e efetuou cerca de 18 disparos

02.07.26 12h57

POLÍCIA

Empresário é morto a tiros dentro de conveniência no interior do Pará

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso

01.07.26 23h57

INTERVENÇÃO POLICIAL

Intervenção policial termina com suspeito de integrar facção criminosa morto em Belém

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu

02.07.26 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda