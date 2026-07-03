Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Gato': operação identifica irregularidades em 17 imóveis durante fiscalização na Grande Belém

De acordo com o levantamento realizado durante a operação, o volume estimado de energia desviada ultrapassa 203 mil quilowatt-hora (kWh), quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 580 residências durante um mês

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma das irregularidades constatadas pelas equipes durante a ação fiscalizatória. (Foto: Divulgação | Equatorial Pará)

Uma operação conjunta de combate ao furto de energia, realizada entre terça-feira (30/6) e quinta (2/7), em Belém e Ananindeua, resultou na autuação de 17 imóveis, entre residências e estabelecimentos comerciais. Durante as fiscalizações, foram identificadas ligações irregulares realizadas por fora do sistema de medição e indícios de adulteração em medidores de energia, práticas que podem caracterizar o crime de furto de energia elétrica.  

Os responsáveis pelas unidades consumidoras foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A ação contou com a participação de equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e da Equatorial Pará, responsáveis pelas inspeções técnicas e pela coleta de evidências nos sistemas de medição.

De acordo com o levantamento realizado durante a operação, o volume estimado de energia desviada ultrapassa 203 mil quilowatt-hora (kWh), quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 580 residências durante um mês, considerando um consumo médio mensal de 350 kWh por unidade consumidora. 

Segundo Giovany Moraes, gerente do Sistema de Medição Centralizada, o furto de energia compromete a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia. 

"As ligações clandestinas e as fraudes nos sistemas de medição sobrecarregam a rede elétrica, aumentam o risco de acidentes, como choques e incêndios, e podem provocar oscilações e interrupções no fornecimento de energia para clientes que utilizam o serviço de forma regular. Por isso, a atuação integrada com os órgãos de segurança é fundamental para combater essa prática criminosa e garantir um sistema elétrico mais seguro e confiável para toda a população", destaca. 

A Equatorial Pará reforça que o furto de energia é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Quando há adulteração de equipamentos de medição, outras tipificações penais também podem ser aplicadas, conforme a legislação vigente. 

A distribuidora mantém ações permanentes de fiscalização em todo o estado, utilizando tecnologia e inteligência operacional para identificar irregularidades e reduzir perdas de energia. A população também pode colaborar denunciando ligações clandestinas de forma anônima, por meio da Central de Atendimento 0800 091 0196 ou pelo canal oficial da polícia, 190.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

gato

operação identifica

irregularidades

17 imóveis

fiscalização

grande belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos a tiros em estrada de terra em Pacajá

O crime ocorreu na quinta-feira (2), às margens da Vicinal Portel

03.07.26 14h41

POLÍCIA

Na Bahia, Polícia Civil prende investigado por estupro virtual de adolescente paraense

A investigação iniciou após a jovem procurar a Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) para denunciar o caso

03.07.26 12h32

POLÍCIA

'Gato': operação identifica irregularidades em 17 imóveis durante fiscalização na Grande Belém

De acordo com o levantamento realizado durante a operação, o volume estimado de energia desviada ultrapassa 203 mil quilowatt-hora (kWh), quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 580 residências durante um mês

03.07.26 12h15

POLÍCIA

Acidente é registrado na BR-010, entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Não houve feridos

03.07.26 12h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre moto e caminhonete mata diácona, marido e filho no sul do Pará

Os três estavam em uma moto e ocorreu uma colisão com uma caminhonete na saída de Xinguara para Água Azul do Norte

03.07.26 10h28

POLÍCIA

'Gato': operação identifica irregularidades em 17 imóveis durante fiscalização na Grande Belém

De acordo com o levantamento realizado durante a operação, o volume estimado de energia desviada ultrapassa 203 mil quilowatt-hora (kWh), quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 580 residências durante um mês

03.07.26 12h15

POLÍCIA

Acidente é registrado na BR-010, entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Não houve feridos

03.07.26 12h06

POLÍCIA

Na Bahia, Polícia Civil prende investigado por estupro virtual de adolescente paraense

A investigação iniciou após a jovem procurar a Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) para denunciar o caso

03.07.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda