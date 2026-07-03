Na Bahia, Polícia Civil prende investigado por estupro virtual de adolescente paraense

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (3/7), em Salvador, na Bahia, suspeito de praticar o crime de estupro virtual contra uma adolescente paraense. A prisão ocorreu no âmbito da operação “Sentinela Digital”, que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o investigado. A investigação iniciou após a jovem procurar a Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) para denunciar o caso.

Na ocasião, a vítima relatou que o suspeito utilizava plataformas digitais para coagí-la psicologicamente mediante graves ameaças, constrangendo-a a produzir conteúdo pornográfico, caracterizando o crime de estupro virtual, cujos efeitos psicológicos e emocionais podem ser tão devastadores quanto os decorrentes da violência sexual física.

De acordo com a delegada Géssica Araruna, titular da DCCV, as apurações revelaram, ainda, que a vítima foi obrigada a encaminhar mensagens contendo ameaças a outra adolescente, posteriormente identificada como mais uma vítima do investigado, residente no município de Rio Branco, no Acre.

“A descoberta reforçou a hipótese de que o suspeito vinha fazendo vítimas em diferentes estados, utilizando-se do ambiente virtual para selecionar, manipular e controlar adolescentes por meio de violência psicológica e ameaças”, detalhou.

Com base nos elementos probatórios reunidos, a Polícia Civil do Pará representou pelas medidas cautelares, que foram deferidas pelo juiz da Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém e cumpridas na cidade de Salvador, onde o investigado foi localizado. Ainda durante a ação policial, o aparelho celular utilizado pelo investigado foi apreendido. O dispositivo será submetido à perícia e à extração forense de dados, fundamental para o aprofundamento das investigações.

A operação contou com o apoio da Diretoria de Operações Integradas (DIOPI) e do CIBERLAB, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), além da cooperação operacional do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil da Bahia, demonstrando a importância da integração entre os órgãos de segurança pública no enfrentamento aos crimes cibernéticos de caráter interestadual.

A delegada destacou, ainda, que a atuação integrada foi decisiva para o êxito da operação. “A operação Sentinela Digital demonstra que a atuação técnica e integrada das forças de segurança permite identificar, localizar e responsabilizar autores de crimes cibernéticos, ainda que estejam em outros estados da Federação. Nosso compromisso é interromper ciclos de violência, proteger as vítimas e assegurar que esses criminosos respondam pelos seus atos perante a Justiça”, finalizou.

O preso foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. As investigações prosseguem sob sigilo para análise do material apreendido, identificação de outras possíveis vítimas e completo esclarecimento dos fatos.