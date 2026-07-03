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Polícia

Colisão entre moto e caminhonete mata diácona, marido e filho no sul do Pará

Os três estavam em uma moto e ocorreu uma colisão com uma caminhonete na saída de Xinguara para Água Azul do Norte

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o local do acidente. (Foto: Reprodução | Xinguara News)

Três pessoas de uma mesma família morreram na noite de quinta-feira (2/4), em um acidente registrado na PA-279, na saída de Xinguara para Água Azul do Norte, sul do Pará. As vítimas foram identificadas como a cantora e diácona Rosângela Galvão, o marido dela, Massilanio Melo Rodrigues, conhecido como "Nilo", e o filho deles, João Pedro. Os três estavam em uma moto e ocorreu uma colisão com uma caminhonete. O motorista ficou ferido e foi socorrido.

Segundo o portal Fato Regional, o sinistro ocorreu antes das 20h e a Polícia Militar atendeu à ocorrência. Com a batida, as vítimas foram arremessadas da moto. Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não houve tempo de socorrer Rosângela, Massilanio e João Pedro. O condutor da caminhonete foi levado para o hospital. O estado de saúde dele é desconhecido.

As circunstâncias da colisão ainda são apuradas pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
 

 

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