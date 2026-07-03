Suspeito de tentar matar companheira a golpes de facão é preso em Tomé-Açu

Um homem suspeito de tentar a companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (1º/7), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na terça (30/6), quando ele atacou a vítima com golpes de facão. A mulher conseguiu se defender parcialmente com a mão direita, sofrendo fratura e graves lesões em um dos dedos.

De acordo com o delegado Gustavo Ferreira, o homem manteve um comportamento extremamente violento após o atentado. Ele destruiu objetos, documentos pessoais da companheira e passou a ameaçar incendiar a residência da família. “As investigações apontaram que o investigado possuía histórico de violência doméstica e familiar, bem como registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida”, explicou o titular da Delegacia do distrito de Quatro Bocas.

Conforme as autoridades, o suspeito acumulava registros por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas na região. Diante do risco iminente à vida da vítima, os agentes iniciaram buscas na região. Na primeira etapa da ação, os policiais vistoriaram as proximidades da residência do casal, onde localizaram e apreenderam a arma branca utilizada no crime.

A equipe também realizou buscas em endereços de parentes do suspeito. Na residência dos pais do investigado, familiares confirmaram que ele havia passado pelo local momentos antes, para deixar a filha aos cuidados de uma irmã, fugindo logo em seguida, sem informar o destino.

Após o cerco policial na região, os investigadores receberam a informação de que o homem circulava nas proximidades da própria Delegacia de Quatro Bocas. Os policiais efetuaram a prisão do acusado sem intercorrências. O preso foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis e autuação em flagrante, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.