Corpo de homem é encontrado boiando em rio de Paragominas

O corpo de um homem, que ainda não teve a identidade confirmada, foi encontrado boiando no Rio Uraim, em Paragominas, no sudeste do Pará. O cadáver foi avistado por um pescador na noite de quinta-feira (2), mas a remoção ocorreu apenas na manhã desta sexta-feira (3), com o apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava em avançado estado de decomposição e preso à vegetação às margens do rio, nas imediações da ponte que liga os bairros JK e Promissão I.

Em razão da dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do cadáver da água. Após o resgate, equipes da Polícia Científica do Pará fizeram a perícia e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

Segundo a avaliação preliminar dos peritos, não foram constatados indícios aparentes de morte violenta. Até o momento, a vítima permanece sem identificação e, conforme as autoridades policiais, não há registros de pessoas desaparecidas na região que possam estar relacionadas ao caso.

A Delegacia de Homicídios de Paragominas instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte e trabalhar na identificação da vítima. As investigações seguem em andamento.