Caso Ruthetty tem reviravolta com soltura de irmão da cantora e novas provas

O irmão da cantora Ruthetty - sargento da Polícia Militar (PM) Ivanildo Gomes dos Santos - foi solto na tarde desta sexta-feira (03/07), após novas provas e relatos demonstrarem a inocência do agente de segurança. A defesa do policial conseguiu apontar o conluio entre a esposa de Ivanildo, conhecida como Meryam, e do assassino, identificado como Geovani da Silva, que está preso.

De acordo com o advogado Arlindo Costa, responsável pela defesa de Ivanildo, Meryam e Geovani da Silva tinham um caso extraconjugal. Desta relação, Meryam teria engravidado de Geovani. A cantora Rute Gomes dos Santos, mais conhecida pelo nome artístico Ruthetty, teria sido morta como vingança pelo aborto dos filhos do casal de amantes. Em uma crise de abstinência, a cantora teria dado um soco na barriga da cunhada. A agressão gerou o aborto das crianças.

Após o aborto de Meryam, Geovani movido pelo desejo de vingança decidiu matar a cantora. No dia do crime, Meryam teria solicitado a corrida de mototáxi para Geovani ir até a casa de Ruthetty, no bairro da Marambaia, onde ele cometeu o homicídio. Além do histórico de solicitação da corrida do aplicativo, a relação entre Meryam e Geovani foi comprovada também por imagens de câmeras de segurança do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Elas mostraram os amantes entrando juntos para o atendimento de Meryam, após a agressão feita por Ruthetty.

Geovani da Silva foi preso no dia 29 de abril, no distrito de Mosqueiro, em Belém, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Naquela ocasião foram apreendidas porções de oxi e cocaína, além de dinheiro que seria proveniente da venda de entorpecentes na região. Ele foi reconhecido com participação no crime de Ruthetty por câmeras de segurança que mostraram Geovani chegando de moto na casa da cantora.

O sargento da Polícia Militar Ivanildo dos Santos, irmão da artista, não sabia da relação entre Geovani e Meryam, e nem que Geovani seria o pai das crianças. O amante ainda tentou incriminar Ivanildo em depoimento, quando acusou o irmão de ter sido o mandante do homicídio. Entretanto, as novas provas da relação entre os amantes teriam desconstruído a versão anterior dada a polícia. Meryam e Geovani teriam então assumido a relação, o envolvimento no assassinato da cantora e a inocentado Ivanildo.

"A Ruthetty deu um soco na barriga de Meryam, que perdeu as crianças. Esse amante [Geovani] ficou com raiva, porque perdeu os filhos. Ela [Meryam] falou que havia sido a irmã do Ivanildo, que deu um soco muito forte na sua barriga. Geovani falou 'eu vou resolver essa parada e quero que tu me ajudes'. Então, ela pediu a moto para o Geovani cometer o crime", explicou o advogado Arlindo Costa.

"Conseguimos imagens das câmeras da Santa Casa que mostram ela [Meryam] chegando com o assassino [Geovani] para fazer o procedimento de curetagem. A gente levou essa informação para a delegacia que chamou eles para novos depoimentos", complementou. "Ele [Geovani] negava o fato, mas depois que mostraram as filmagens deles na Santa Casa, assumiram o crime", completou.

O policial Ivanildo dos Santos solto na tarde de sexta-feira (03), estaria muito abalado com toda a situação. Por ter sido acusado falsamente pela morte da irmã, e pela traição da esposa. A investigação do homicídio da cantora Ruthetty - conhecida como a "Rainha do Tecnobrega" - prossegue em segredo de justiça. A defesa do irmão da cantora Ivanildo dos Santos deverá se habilitar agora como assistente de acusação contra os suspeitos.

O Grupo Liberal tenta contato com a defesa de Meryam e de Geovani da Silva. O espaço segue aberto para a versão dos suspeitos.

RELEMBRE – A cantora paraense Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, ícone do tecnomelody e do brega, foi encontrada sem vida em Belém no dia 03 de dezembro de 2025. O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem).