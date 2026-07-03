Homem é rendido por criminoso armado durante assalto próximo à Feira do Milagre, em Castanhal

Um homem foi vítima de um assalto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (2), por volta das 5h20, nas proximidades da Feira do bairro do Milagre, em Castanhal. Com informações do portal Castanhal Online.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos chegam ao local em uma motocicleta. O passageiro desce do veículo, saca uma arma de fogo e rende a vítima, que ainda tenta desligar sua motocicleta enquanto é ameaçada pelo assaltante.

Durante a ação, os suspeitos roubaram os pertences da vítima e fugiram rapidamente na motocicleta, tomando rumo desconhecido.

O crime reforça a preocupação de moradores e trabalhadores da região com a segurança nas primeiras horas da manhã, período em que muitas pessoas já circulam pelo entorno da feira. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.