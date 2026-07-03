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Polícia

Homem é surpreendido e morto a tiros em bar de Parauapebas

O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores do homicídio

O Liberal

Um homem identificado como Denivaldo morreu após ser baleado na noite desta quinta-feira (2), no cruzamento das ruas Nicodemos e Alemanha, no bairro Betânia, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em um bar quando foi surpreendida por criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo e fugiram em seguida.

Denivaldo foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos no local do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime.

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