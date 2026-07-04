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Polícia

Polícia apura incêndio em casa provocado por mulher em Goianésia do Pará

Ocorrência alarmou moradores da área, e acusada de 43 anos foi presa

O Liberal
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Motivação para incêndio em casa, no município de Goianésia do Pará, é levantada pela Polícia (Foto: Reprodução)

A Polícia levanta informações acerca de uma situação inusitada ocorrida no município de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado. Uma mulher, identificada como Poliana Silva Sousa, de 43 anos, foi presa na quarta-feira (1º) à noite, sob acusação de ter provocado um incêndio que atingiu um imóvel residencial. Essa unidade habitacional situa-se na rua São Geraldo, e o caso foi registrado por volta das 19h30. Equipes da Polícia Militar compareceram ao local da ocorrência.

Em ação rápida, os policiais conseguiram garantir a segurança das pessoas no local até que o incêndio fosse controlado. Entretanto, o fogo destruiu o imóvel, e somente com a ajuda de um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal é que as chamas foram debeladas. Não houve registro de pessoas feridas, apesar da intensidade das labaredas na edificação. 

Ainda no atendimento dessa ocorrência, o companheiro da suspeita comunicou aos policiais que Poliana havia sido a responsável por iniciar o incêndio. A partir dessa informação, os policiais fizeram diligências e localizaram a suspeita. Ela estava caminhando pela rua Sergipe, no bairro Santa Luzia.

De acordo com a PM, a suspeita apresentava sinais de embriaguez. Ela foi algemada, como medida para preservar a integridade física e garantir a segurança da equipe policial e de outras pessoas. A mulher foi, então, conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará, onde foi apresentada para os procedimentos legais. As circunstâncias que motivaram o incêndio e a extensão dos danos causados ao imóvel são investigadas pela Polícia Civil.

A Reportagem do Grupo Liberal permanece levantando mais informações sobre essa ocorrência.

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