Polícia Civil registra como morte acidental caso de gerente de balsa que caiu em rio no Acará

A Polícia Civil do Pará (PCPA) registrou como morte acidental o caso de Ricardo Oliveira, gerente da balsa que faz a travessia no município de Acará, no nordeste do estado. Ele morreu após cair nas águas durante a madrugada deste sábado (4), enquanto trabalhava na embarcação. O corpo foi localizado após buscas realizadas no local.

As primeiras informações apontaram que Ricardo teria caído da balsa durante o serviço. Também há relatos de que ele poderia ter sofrido um choque elétrico antes da queda, mas essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Por conta da ocorrência, a travessia da balsa havia sido bloqueada, enquanto eram realizadas as buscas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações à Polícia Civil sobre o atendimento da ocorrência, a instauração de procedimento para apurar o caso, as circunstâncias da queda, a possível ocorrência de um choque elétrico antes de Ricardo cair no rio e as diligências realizadas.

Em nota, a corporação informou apenas que “o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia do Acará”.

As circunstâncias da queda e a causa da morte de Ricardo Oliveira ainda serão esclarecidas no decorrer das investigações.