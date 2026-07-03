Três jovens morrem em grave acidente na BR-422, no Pará

Três jovens morreram na tarde desta sexta-feira (3) em um grave acidente de trânsito na BR-422, entre os municípios de Novo Repartimento e Tucuruí. A tragédia provocou comoção nas duas cidades e também em Parauapebas, onde uma das vítimas, Mel Yane, de 22 anos, morou por muitos anos e era bastante conhecida por familiares e amigos. Além de Mel Yane, morreram Fabiana, de 20 anos, e Clarice, de 21 anos. As três eram moradoras de Novo Repartimento.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela Polícia Civil, as jovens viajavam em um carro de passeio com destino a Tucuruí quando, supostamente, um dos pneus do veículo furou. A motorista teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com outro automóvel que seguia no sentido oposto.

O motorista do outro veículo ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Repartimento. Até o momento, o estado de saúde dele não foi divulgado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, das Polícias Civil e Militar e da Polícia Científica atenderam a ocorrência. A perícia foi realizada no local, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.