Homem é preso suspeito de matar cachorro a facadas em Viseu

Um homem identificado como Alex Silva Baltazar foi preso na manhã da última quarta-feira (1º), em Viseu, no nordeste do Pará, suspeito de matar um cachorro a facadas. O animal pertencia à moradora Nadir Sousa, que acionou a Polícia Militar após o crime.

Equipes da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (19ª CIPM) foram até o endereço informado e encontraram o suspeito dormindo. Durante a abordagem, ele recebeu voz de prisão e confessou ter matado o cachorro, conforme informou a corporação.

Alex Silva Baltazar foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Viseu, onde foram realizados os procedimentos legais. O caso é investigado como crime de maus-tratos contra animais com resultado morte.

Santarém

O caso ocorreu poucos dias depois de outro episódio de violência contra um cachorro registrado no Pará. Na manhã de 29 de junho, um homem foi preso suspeito de matar um animal com um disparo de espingarda na comunidade Vista Alegre, zona rural de Santarém.

A Polícia Militar apurou que o crime teria sido motivado por um desentendimento ocorrido durante uma festa na comunidade. Após a discussão com o tutor do cachorro, o suspeito foi até a residência, pegou uma espingarda calibre 20 e retornou ao local. O disparo atingiu a cabeça do animal, que morreu antes de receber atendimento.

Durante as diligências, policiais do 35º Batalhão localizaram o suspeito em casa e apreenderam uma espingarda calibre 20 e quatro cartuchos intactos. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Mojuí dos Campos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animais com resultado morte e por posse irregular de arma de fogo.

Tucumã

Outro caso ganhou repercussão na última quarta-feira (2), em Tucumã, no sul do Pará. Uma cadela foi flagrada sendo arrastada por uma motocicleta em via pública.

Imagens gravadas por moradores mostram o animal preso ao veículo enquanto era arrastado por uma avenida da cidade. Em seguida, uma mulher desce da motocicleta e solta a cadela após ser repreendida por testemunhas.

A Associação de Proteção aos Animais de Tucumã (Apatuc) informou, por meio das redes sociais, que acompanha o caso após receber o vídeo da ocorrência.

No mesmo município, a morte da cadela Margarida também mobilizou moradores e entidades de proteção animal no dia 19 de junho deste ano. O animal havia sido resgatado anos atrás após sofrer violência sexual, recebeu tratamento veterinário e foi adotado pela empresária Polyana Arpini.

Margarida morreu após ser baleada durante um desentendimento entre cães. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela corre pela rua depois de ser atingida. Ferida, a cadela ainda conseguiu voltar para casa, mas não resistiu.

A tutora afirmou que espera a responsabilização do autor do disparo. “Eu quero justiça”, disse.

A presidente da Apatuc, Laura Araújo, lembrou que Margarida havia sobrevivido a uma série de maus-tratos antes da adoção e também pediu punição para o responsável.

A Polícia Civil informou que identificou o principal suspeito e representou pela prisão preventiva dele. O inquérito apura o caso como crime de maus-tratos contra animais.