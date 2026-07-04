Homem é assassinado a tiros em feira de Icoaraci

Um homem, que não teve o nome revelado, foi morto a tiros neste sábado (4/7) na Feira da 8 de Maio, no distrito de Icoaraci, em Belém. Até o momento, as circunstâncias do crime, ocorrido por volta das 16h, não foram esclarecidas.

Nas redes sociais, vídeos e fotos do caso foram compartilhados. Em uma das gravações, é possível ver a vítima, que vestia camisa preta e bermuda branca, desacordada na via, ensanguentada. “Será que ele morreu?”, questiona uma mulher ao fundo da gravação. “No peito”, comenta um homem sobre o disparo que atingiu a vítima.

A Polícia Militar foi acionada ao caso logo após o homem ter sido baleado. De acordo com a PM, familiares tentaram socorrer a vítima até um hospital mais próximo, mas socorristas de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava nas proximidades, fizeram o atendimento e constataram a morte do homem.

Os militares isolaram a área e permaneceram no local até a chegada da Polícia Científica, para que ela pudesse realizar a perícia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso por envolvimento no assassinato. A PM segue atrás dos envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local da ocorrência e realizou os atendimentos iniciais. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento da Polícia Científica e aguarda retorno.