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Polícia

Corpo em estado de decomposição é encontrado em terreno baldio próximo a escola em Moju

Vítima foi localizada em uma cabana abandonada nos fundos de um terreno; causas da morte serão investigadas pelas autoridades

Jéssica Nascimento
fonte

Há suspeita inicial de que a morte tenha ocorrido por causas naturais, mas as circunstâncias do caso ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. (Foto: Reprodução)

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde deste sábado (4), em um terreno baldio localizado nas proximidades do Centro Municipal de Educação Básica e Integral Prefeito Oton Gomes de Lima, em Moju, nordeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi localizada em uma pequena cabana abandonada situada nos fundos do terreno. O corpo foi encontrado pelo proprietário da área, que se deparou com o homem já sem vida ao acessar o local.

Segundo relatos, o homem apresentava sinais avançados de decomposição, o que pode dificultar a identificação e a determinação do tempo em que permaneceu no local.

Há suspeita inicial de que a morte tenha ocorrido por causas naturais, mas as circunstâncias do caso ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima não havia sido divulgada até o momento.

O Grupo Liberal acionou a Polícia Civil para obter informações sobre a ocorrência, a identificação da vítima e as circunstâncias da morte. "A Polícia Civil informa que o caso é apurado como morte natural pela Delegacia de Moju. Não foram encontrados sinais de violência. A unidade policial aguarda laudo da perícia para confirmar as causas da morte", informou o órgão ao Grupo Liberal.

 

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