Estudante desaparece após embarcar em ônibus de Mosqueiro para Belém

A estudante Beatriz Isabel de Souza Costa, de 30 anos, está desaparecida desde a tarde da última sexta-feira (3), após sair de Mosqueiro com destino a Belém. Segundo informações repassadas ao Grupo Liberal pelo vereador Gabriel de Souza, do município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, e irmão da jovem, ela foi vista pela última vez por volta das 14h, quando embarcou em um ônibus da linha Mosqueiro–São Brás.

De acordo com a família, Beatriz deveria seguir para a casa da mãe, no bairro do Tapanã, mas nunca chegou ao destino. Desde então, parentes não conseguiram mais contato com ela.

“Eu falei com ela na sexta-feira pela manhã e ela comentou que estava com problema no celular. Ela disse que o WhatsApp estava logado apenas no computador. Depois disso, não tivemos mais nenhum contato”, relatou Gabriel.

Segundo o irmão, o aparelho celular da estudante permanece desligado e fora da área de cobertura.

Beatriz Isabel de Souza Costa. (Foto: Divulgação)

Últimos passos antes do desaparecimento

Conforme relato da família, Beatriz passou a semana na casa do pai, em Mosqueiro, onde vinha alternando estadias com a residência da mãe, em Belém, nos últimos quatro meses. Na sexta-feira, ela foi deixada pelo pai em uma parada de ônibus por volta das 14h.

A estudante vestia uma blusa branca, bermuda na cor caramelo e carregava uma mochila verde. Ela também estava com documentos pessoais.

Inicialmente, familiares receberam informações de uma testemunha que afirmou ter visto Beatriz dentro do ônibus que saiu de Mosqueiro. A pessoa teria descido na parada do Bosque Rodrigues Alves, enquanto a estudante permaneceu no coletivo.

(Foto: Divulgação)

Posteriormente, a família recebeu uma nova informação considerada importante para as buscas.

“Acabamos de receber a informação do motorista do ônibus de que ela desceu em São Brás. Isso confirma que ela realmente fez a viagem sozinha no Geladão da Viação Forte”, afirmou Gabriel.

Os familiares aguardam agora que a empresa de transporte disponibilize as imagens das câmeras de segurança para ajudar a reconstruir os últimos deslocamentos da estudante.

Família afirma que desaparecimento é incomum

Gabriel destaca que o sumiço da irmã causa preocupação porque ela nunca havia desaparecido ou interrompido o contato com a família.

“Ela sempre foi muito reservada, mas nunca tivemos qualquer problema familiar. Também nunca tinha desaparecido ou ficado sem contato com a gente”, disse.

Segundo ele, Beatriz não faz uso de medicamentos específicos e não havia demonstrado qualquer comportamento que pudesse indicar a intenção de se afastar voluntariamente dos familiares.

Registro de ocorrência e apelo por informações

O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Homicídios, em São Brás, sob o boletim nº 00486/2026.100153-3, e também na Delegacia de Mosqueiro, sob o boletim nº 00031/2026.101508-7.

Questionado sobre o andamento das investigações, Gabriel informou que, até o momento do contato com a reportagem, a família ainda não havia sido comunicada sobre o início de buscas ou diligências por parte da Polícia Civil.

A família autorizou a divulgação da foto e dos dados da estudante e pede que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada aos parentes pelos seguintes contatos:

Hanna Souza (irmã) : (91) 99178-8173

: (91) 99178-8173 Gabriel de Souza (irmão) : (91) 99129-8287

: (91) 99129-8287 Cláudio Costa (pai): (91) 99296-1861

“Estamos divulgando ao máximo para tentar encontrá-la. Qualquer informação pode ser importante”, reforçou Gabriel.