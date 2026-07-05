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Polícia

Motociclista morre em acidente com carro na BR-010, em Paragominas

Segundo informações preliminares, Felipe Maia Costa conduzia uma motocicleta quando colidiu frontalmente com um carro na BR-010; a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Jéssica Nascimento
fonte

Em razão da intensidade do impacto, Felipe Maia Costa não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (5) terminou com a morte de um motociclista na BR-010, altura do km 12, no sentido do bairro Nagibão, em Paragominas, no sudeste paraense.

A vítima foi identificada como Felipe Maia Costa, que conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Segundo informações preliminares, ele se envolveu em uma colisão frontal com um veículo Toyota Corolla Cross que seguia na direção oposta da rodovia.

De acordo com os primeiros levantamentos da Polícia Civil, testemunhos apontam que o motociclista trafegava em zigue-zague pela pista instantes antes do acidente. A motorista do Corolla Cross relatou às autoridades que tentou desviar da motocicleta, mas não conseguiu evitar a colisão.

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Em razão da intensidade do impacto, Felipe Maia Costa não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Peritos da Polícia Científica estiveram na área para realizar os procedimentos de perícia e coletar elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso e apurar a dinâmica do acidente. A ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima fatal, e as diligências seguem em andamento.

O Grupo Liberal solicitou informações adicionais à Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

 

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