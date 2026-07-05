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Polícia

Piso desaba durante festa de 15 anos na Cidade Velha, em Belém: 'Muita gente caiu'

Acidente em casa de festas de Belém mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Convidados ficaram feridos e viveram momentos de pânico

Jéssica Nascimento
fonte

Casa de festas na Cidade Velha onde ocorreu o incidente. (Foto: Igor Mota)

Uma festa de 15 anos realizada na madrugada deste domingo (5), em uma casa de festas no bairro da Cidade Velha, em Belém, terminou em desespero após parte do piso de madeira do estabelecimento ceder enquanto dezenas de convidados dançavam. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que prestaram atendimento às vítimas. Até o momento, não há um balanço oficial sobre o número de feridos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a correria logo após o desabamento, além da chegada de ambulâncias e do socorro às pessoas que estavam no local. Entre os convidados estava a estudante de Farmácia Bruna Nunes, que presenciou o momento em que a estrutura cedeu.

“Na hora do desabamento, eu estava próxima de uma tela de dança. Estava bem do lado da aniversariante. Quando eu vi, eu saí correndo. Aí desabou tudo. Muita gente caiu lá para baixo. Muita gente se desesperou”, relatou a convidada.

image Viaturas e ambulâncias atenderam aos chamados após o acidente na madrugada (Foto: Igor Mota)

Família de convidada estava entre as vítimas

Segundo Bruna, após o acidente, os convidados deixaram o local para pedir ajuda e acionar os órgãos de emergência. Ela destacou a rápida chegada das equipes de resgate. “A gente foi pra fora pra chamar a polícia. Apareceram muitas ambulâncias lá. A polícia ajudou tudinho e tal”, afirmou.

A estudante contou ainda que sua mãe, uma prima e outros familiares estavam na área que desabou e sofreram escoriações. Ela também relatou o estado grave de uma das vítimas.

“Teve uma mulher daqui da rua que bateu muito a cabeça. Nesta madrugada, ela estava fazendo cirurgia e está muito mal no hospital. Ela estava do lado da minha mãe. A minha mãe desabou para baixo. A minha prima, a minha família todinha desabou para baixo. A gente tá todo ralado. Foi muito desespero mesmo”, disse.

Bruna também afirmou que o proprietário do restaurante estava no local quando o acidente aconteceu.

“O dono estava lá. Tinha acabado de ir atrás com a gente. Quando o dono viu que desabou tudinho lá, ele só pegou e fugiu. Fugiu mesmo. Todo mundo ficou desesperado. Aí chegou polícia, bombeiro, tudo”, declarou Bruna.

As causas do desabamento ainda devem ser investigadas pelas autoridades competentes. Enquanto isso, familiares e convidados aguardam informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas e as circunstâncias do acidente.

O Grupo Liberal solicitou informações ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, à Polícia Militar e à Polícia Civil sobre o acidente, o número de vítimas atendidas e as circunstâncias do desabamento. Até a publicação desta notícia, a Polícia Militar ainda não havia se manifestado. A Polícia Civil informou ao Grupo Liberal, às 10h39 deste domingo (5/07), que o caso não foi registrado na unidade policial responsável pelo plantão da área.

O Corpo de Bombeiro declarou ao Grupo Liberal que "atendeu à ocorrência de desabamento e prestou socorro a três vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal da 14 de Março. Outras oito pessoas feridas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento médico. A área foi isolada."

Segundo o órgão, a perícia para apurar as causas do desabamento é de responsabilidade dos proprietários do estabelecimento.

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