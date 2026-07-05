Suspeito morre após tentativa de assalto contra mototaxista em Santarém

Um homem identificado como Ydeglan de Sousa Santos morreu na noite de sábado (4) após uma tentativa de assalto contra um mototaxista no bairro Jaderlândia, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações policiais, o suspeito foi baleado durante a intervenção de um policial penal que presenciou o momento em que a vítima estava em luta corporal com um dos envolvidos no crime.

Conforme as informações da PM, o mototaxista havia aceitado uma corrida e seguiu até o endereço indicado pelo passageiro. Ao chegar ao local, que era rua escura, um segundo homem já aguardava no local. A suspeita é de que a dupla tenha planejado roubar a motocicleta utilizada pelo trabalhador.

Ainda segundo os relatos, um agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que passava pela área, foi informado por moradores sobre a ocorrência e retornou para prestar apoio. Ao chegar, encontrou o mototaxista em confronto físico com um dos suspeitos e efetuou um disparo que atingiu o homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte do suspeito no local.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam o objeto utilizado para ameaçar o mototaxista e verificaram que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Conforme informou a PM, as condições de pouca iluminação impediram que fosse possível identificar imediatamente que o objeto não era uma arma verdadeira.

A corporação informou ainda que um segundo suspeito, apontado como participante da tentativa de roubo, conseguiu fugir antes da chegada das equipes e ainda não foi localizado.

A área foi isolada para os procedimentos da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da tentativa de assalto e da intervenção que resultou na morte do suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.