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Suspeito de feminicídio é preso após indicar local onde ocultou corpo de mulher em Tucuruí

O caso foi registrado na manhã deste domingo (5)

O Liberal
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Suspeito de feminicídio é preso após indicar local onde ocultou corpo de mulher em Tucuruí. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Diogo Flávio Caldas Rodrigues foi preso em flagrante neste domingo (5), suspeito de cometer um feminicídio no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Vitória de Sousa Faria. O corpo da mulher foi localizado em uma área de vegetação, nos fundos de um prédio desabitado, após o próprio investigado indicar o local às equipes policiais.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncias sobre um possível homicídio nas proximidades de um trapiche, às margens do lago, no bairro Nova Matinha, na noite de sábado (4). Equipes da 15ª Seccional Urbana realizaram buscas na região, mas, inicialmente, não encontraram vestígios de sangue nem o corpo da vítima.

No decorrer das diligências, os policiais chegaram até a residência do suspeito, onde localizaram roupas pertencentes à vítima. Além disso, uma testemunha foi ouvida e prestou informações que auxiliaram as investigações. Após ser localizado, Diogo Flávio Caldas Rodrigues foi conduzido para a unidade policial. Segundo a Polícia Civil, durante o interrogatório, ele teria confessado a autoria do crime e informado o local onde havia escondido o corpo. O suspeito teria dito que matou Vitória por meio de estrangulamento e afogamento. Ele ainda alegou que não teve uma motivação e teria praticado o feminicídio após uma relação sexual.

Com as informações repassadas pelo investigado, os policiais seguiram até uma área de mata. O corpo de Vitória de Sousa Faria foi encontrado encostado à parede de um prédio desocupado, em meio à vegetação. O local foi isolado para os trabalhos da perícia e, em seguida, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e a motivação do feminicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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