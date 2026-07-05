Corpo de mulher é encontrado em praia de Breu Branco

Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste domingo (5) em uma praia do município de Breu Branco, no sudeste do Pará. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte. A vítima ainda não foi identificada oficialmente.

Segundo informações preliminares, o corpo foi avistado por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a Polícia Militar. Uma equipe de PMs esteve na área, realizou o isolamento do perímetro e aguardou a chegada da equipe da Polícia Civil e dos peritos do Instituto Médico Legal (IML). O corpo foi analisado e foram feitos os procedimentos de remoção.

Durante a verificação inicial realizada no local, não foram observados indícios aparentes de violência. No entanto, a causa da morte somente poderá ser confirmada após a conclusão do exame de necropsia, que também deverá indicar se houve ou não participação de terceiros.

Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida. A PC realiza diligências para localizar familiares e obter informações que auxiliem na identificação oficial da mulher. O caso segue sob investigação e todas as possibilidades permanecem sendo analisadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.