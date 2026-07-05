Jovem é encontrado morto com marcas de facadas em terreno de Tailândia

O corpo de um jovem de 18 anos, identificado como Rafael Wiliam, foi encontrado na manhã deste domingo (5) em um terreno no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O cadáver estava em uma área de matagal, nas proximidades da comunidade Boa Esperança, e apresentava diversas lesões de arma branca do tipo facão. A vítima foi reconhecida pelo próprio pai, que já havia feito um boletim de ocorrência denunciando o desaparecimento.

Segundo informações iniciais, Rafael, morador do bairro Jardim Liberdade, saiu de casa na última quinta-feira (2/7), informando aos familiares que seguiria para o centro da cidade. Desde então, não foi mais visto nem manteve contato. Após a constatação do desaparecimento, a família iniciou as buscas e informou a situação para a polícia e amigos.

Após a localização do corpo no terreno, equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas. A área foi isolada para a realização da perícia e, em seguida, o corpo foi removido para os procedimentos legais. O cadáver estava de bruços e a região das costas apresentava diversas marcas de golpes de facão. Não há a confirmação se também houve a identificação de perfurações de armas de fogo. A polícia não comunicou como ocorreu a localização do cadáver. Até o momento, as circunstâncias do homicídio permanecem desconhecidas. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre possíveis suspeitos.

A investigação é realizada pela PC, que realiza diligências para esclarecer o assassinato, identificar os responsáveis e determinar a motivação do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.