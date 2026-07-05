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Polícia

Grupo suspeito de tentar assaltar caminhão dos Correios é preso em Santarém

Os suspeitos foram detidos no sábado (4)

O Liberal
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Grupo suspeito de tentar assaltar caminhão dos Correios é preso em Santarém. (Foto: SOS Santarém)

Quatro homens são presos, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de roubo a um caminhão dos Correios na região do Chapadão, às margens da PA-370, zona rural de Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de sábado (4). O condutor do veículo alvo dos investigados foi resgatado após ser mantido amarrado em uma área de mata.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após informações repassadas pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI), indicando que um grupo criminoso estaria se organizando para atacar uma carga dos Correios. Com base nas informações, equipes do Núcleo Regional de Inteligência, do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME), do 35º Batalhão da Polícia Militar e da PM de Uruará iniciaram as diligências.

Segundo a corporação, o caminhão foi interceptado pelos suspeitos e levado para um ramal da região. Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo escondido em meio à vegetação e encontraram o motorista rendido e amarrado. À equipe policial, a vítima relatou que outros integrantes do grupo, que estariam armados, haviam fugido para a mata pouco antes da chegada das viaturas.

Ainda conforme a PM, um dos investigados, que seria responsável por dar apoio à ação criminosa, teria fugido em um carro. Ele foi alcançado e, durante a abordagem, teria conduzido o veículo em direção aos policiais. Os agentes efetuaram disparos para conter a situação. O suspeito foi atingido na cabeça e em um dos braços.

Após a intervenção, o suspeito foi socorrido inicialmente por uma ambulância da comunidade Boa Esperança e encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém, onde recebeu atendimento médico. Conforme a PM, ele passou por procedimento cirúrgico e apresenta quadro clínico estável.

Os outros três suspeitos conseguiram deixar o local e foram para uma área de mata. No entanto, foram localizados e presos por equipes da Polícia Militar no município de Uruará, durante a continuidade da operação. Eles foram conduzidos para Santarém na madrugada de domingo (6) e apresentados na Delegacia da Polícia Federal. Além dos suspeitos, os materiais apreendidos durante a operação também foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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