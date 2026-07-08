Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem espanca mulher com pedaço de madeira em Marituba; vítima sofreu fraturas nos dois braços

Durante as agressões, a vítima grita por socorro enquanto o suspeito continua desferindo os golpes

O Liberal

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é violentamente agredida por um homem com um pedaço de madeira, na rua Benevides, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. As imagens começaram a repercutir nesta quarta-feira (8), mas ainda não há confirmação sobre a data em que o episódio ocorreu.

O vídeo foi gravado por um motociclista que passava pelo local. Durante as agressões, a vítima grita por socorro enquanto o suspeito continua desferindo golpes com o pedaço de madeira.

Nas redes sociais, circulam informações de que a mulher estaria praticando assaltos na área na companhia de um homem em uma motocicleta. Segundo esses relatos, o suposto comparsa teria fugido do local, deixando a mulher para trás. Até o momento, essa versão não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

A irmã da vítima informou à imprensa local que só tomou conhecimento da agressão após a ampla repercussão do vídeo nas redes sociais. Segundo ela, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

De acordo com a família, a vítima sofreu fraturas nos dois braços, passou por uma cirurgia e ainda deverá ser submetida a mais dois procedimentos cirúrgicos. A irmã afirmou que a mulher permanece bastante abalada emocionalmente e ainda não conseguiu relatar aos familiares o que motivou as agressões.

Ainda conforme a família, o homem apontado como autor das agressões já teria sido identificado.

Procurada nesta quarta-feira (8), a Polícia Civil informou que não houve registro formal inicial da ocorrência. Em nota, a instituição afirmou que, após tomar conhecimento do caso, equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) localizaram a vítima enquanto ela recebia atendimento médico.

A polícia informou ainda que a investigação será conduzida pela Sala Lilás de Marituba e reforçou a importância do registro do boletim de ocorrência para subsidiar as investigações. Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem espanca mulher com pedaço de madeira em Marituba; vítima sofreu fraturas nos dois braços
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem espanca mulher com pedaço de madeira em Marituba; vítima sofreu fraturas nos dois braços

Durante as agressões, a vítima grita por socorro enquanto o suspeito continua desferindo os golpes

08.07.26 19h16

POLÍCIA

PRF apreende mais de 32 kg de maconha na BR-230, em Novo Repartimento

A droga estava dividida em 36 tabletes escondidos dentro de um carro de passeio. Dois ocupantes do veículo foram presos

08.07.26 17h50

POLÍCIA

'Sem Cérebro' é morto a tiros por dupla em moto em Ourilândia do Norte

Segundo as autoridades, próximo ao corpo de Ueriqui foram encontram cápsulas de munição que podem ser de calibre .40

08.07.26 17h10

POLÍCIA

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará prende 20 pessoas em operação

Das capturas, 15 delas foram realizadas em municípios paraenses

08.07.26 14h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

MORTE

Suspeito morre esfaqueado por passageiro durante tentativa de assalto dentro de ônibus em Ananindeua

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (8)

08.07.26 9h46

INVESTIGAÇÃO

Homem de 64 anos está desaparecido há mais de duas semanas após sair de Mosqueiro rumo a Belém

Edielson Lima Pinheiro foi visto pela última vez no dia 22 de junho 

07.07.26 23h55

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar recepcionista de emissora paraense é preso em Marabá

O investigado foi detido na manhã desta quarta-feira (8)

08.07.26 10h47

ASSALTO

Suspeitos invadem casa, amarram mãe e filha e roubam 40 mil em joias, em Redenção

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (7)

08.07.26 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda