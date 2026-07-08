Homem espanca mulher com pedaço de madeira em Marituba; vítima sofreu fraturas nos dois braços

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é violentamente agredida por um homem com um pedaço de madeira, na rua Benevides, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. As imagens começaram a repercutir nesta quarta-feira (8), mas ainda não há confirmação sobre a data em que o episódio ocorreu.

O vídeo foi gravado por um motociclista que passava pelo local. Durante as agressões, a vítima grita por socorro enquanto o suspeito continua desferindo golpes com o pedaço de madeira.

Nas redes sociais, circulam informações de que a mulher estaria praticando assaltos na área na companhia de um homem em uma motocicleta. Segundo esses relatos, o suposto comparsa teria fugido do local, deixando a mulher para trás. Até o momento, essa versão não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

A irmã da vítima informou à imprensa local que só tomou conhecimento da agressão após a ampla repercussão do vídeo nas redes sociais. Segundo ela, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

De acordo com a família, a vítima sofreu fraturas nos dois braços, passou por uma cirurgia e ainda deverá ser submetida a mais dois procedimentos cirúrgicos. A irmã afirmou que a mulher permanece bastante abalada emocionalmente e ainda não conseguiu relatar aos familiares o que motivou as agressões.

Ainda conforme a família, o homem apontado como autor das agressões já teria sido identificado.

Procurada nesta quarta-feira (8), a Polícia Civil informou que não houve registro formal inicial da ocorrência. Em nota, a instituição afirmou que, após tomar conhecimento do caso, equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) localizaram a vítima enquanto ela recebia atendimento médico.

A polícia informou ainda que a investigação será conduzida pela Sala Lilás de Marituba e reforçou a importância do registro do boletim de ocorrência para subsidiar as investigações. Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.