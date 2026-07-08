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Polícia

'Sem Cérebro' é morto a tiros por dupla em moto em Ourilândia do Norte

Segundo as autoridades, próximo ao corpo de Ueriqui foram encontram cápsulas de munição que podem ser de calibre .40

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os pés da vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Ueriqui lauan Freitas da Silva, de 18 anos, conhecido pelo apelido de "Sem Cérebro", foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (8/7) na PA-279 em Ourilândia do Norte, região sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta dispararam várias vezes contra a vítima.

A PM soube do caso por volta das 14h, após ser informada de que um homem baleado estaria jogado na pista da rodovia. Uma guarnição do 36º Batalhão se deslocou até o local e constatou a denúncia.

“Sem Cérebro” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Quando os militares chegaram à cena do crime, os suspeitos já haviam fugido. A polícia chegou a fazer buscas pela dupla e não a encontrou. A PM segue atrás dos envolvidos.

Segundo as autoridades, próximo ao corpo de Ueriqui foram encontradas cápsulas de munição que, aparentemente, podem ser de calibre .40. A Polícia Militar isolou a área para que as polícias Científica e Civil realizassem as investigações do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC com mais detalhes do caso e aguarda retorno.

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