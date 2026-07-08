'Sem Cérebro' é morto a tiros por dupla em moto em Ourilândia do Norte
Segundo as autoridades, próximo ao corpo de Ueriqui foram encontram cápsulas de munição que podem ser de calibre .40
Ueriqui lauan Freitas da Silva, de 18 anos, conhecido pelo apelido de "Sem Cérebro", foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (8/7) na PA-279 em Ourilândia do Norte, região sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta dispararam várias vezes contra a vítima.
A PM soube do caso por volta das 14h, após ser informada de que um homem baleado estaria jogado na pista da rodovia. Uma guarnição do 36º Batalhão se deslocou até o local e constatou a denúncia.
“Sem Cérebro” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Quando os militares chegaram à cena do crime, os suspeitos já haviam fugido. A polícia chegou a fazer buscas pela dupla e não a encontrou. A PM segue atrás dos envolvidos.
Segundo as autoridades, próximo ao corpo de Ueriqui foram encontradas cápsulas de munição que, aparentemente, podem ser de calibre .40. A Polícia Militar isolou a área para que as polícias Científica e Civil realizassem as investigações do caso.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC com mais detalhes do caso e aguarda retorno.
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