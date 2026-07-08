Colisão entre caminhões mata motorista na BR-163, em Trairão

Um homem, de nome não divulgado, morreu após uma colisão entre caminhões registrada na terça-feira (7/7) no quilômetro 609 da BR-163, em Trairão, no sudoeste do Pará. A vítima conduzia um dos automóveis de carga envolvidos no sinistro.

Segundo o Portal Giro, a pista estava molhada no momento da batida. Em uma curva, a parte traseira de um bitrem, que seguia vazio, teria rodado, invadindo a pista contrária e atingindo violentamente a cabine de outro caminhão, que trafegava no sentido oposto transportando carga.

Com o forte impacto, o condutor morreu ainda no local. Após o acidente, a pista ficou totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, remoção dos veículos e realização dos procedimentos pelas equipes responsáveis, ainda conforme o Portal Giro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil. A reportagem aguarda retorno.