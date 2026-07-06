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Polícia

Duas pessoas morrem após colisão de motocicletas no Tapanã, em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6)

O Liberal
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Acidente com morte é registrado após colisão de motocicletas no Tapanã, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6) na Rodovia do Tapanã, em Belém. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas, que não tiveram a identidade revelada, morreram no local. Testemunhas relataram que o episódio aconteceu após a colisão entre duas motocicletas.

De acordo com pessoas que passavam pelo local, um dos condutores estaria trafegando na contramão antes do impacto frontal. Os dois motociclistas estavam sozinhos nos veículos no momento do acidente. 

Motoristas que passavam pela via pararam para prestar socorro às vítimas. Conforme os relatos, ambos ficaram gravemente feridos após a colisão. Moradores ainda tentaram ajudá-los enquanto aguardavam a chegada do atendimento de emergência. A Polícia Militar também foi acionada e auxiliou no isolamento da área e socorro às vítimas.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito, que irão investigar a dinâmica da colisão e confirmar as causas da colisão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia do Tapanã. "Duas vítimas morreram no local e uma mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou. 

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