Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-230, em Itaituba

Um motociclista identificado como Bruno Pacheco, de idade não revelada, morreu na manhã desta segunda-feira (6/7) em um grave acidente registrado no quilômetro 1 da BR-230, no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias do sinistro, que envolveu a moto que Bruno conduzia e uma carreta, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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Imagens registradas no local mostram Bruno caído próximo ao pneu dianteiro do veículo de carga, enquanto a motocicleta foi parar dentro de uma vala, a poucos metros do corpo.

Conforme o Portal Giro, a vítima era moradora da comunidade do km 30 e planejava se mudar para a área urbana de Itaituba.

Em nota, a Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado na Seccional de Itaituba e as circunstâncias do acidente estão em apuração. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", informou a instituição.

Procurada pela reportagem, a Polícia Científica do Pará informou que "o corpo da vítima será periciado e liberado para os familiares ao término do procedimento".