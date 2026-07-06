Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-230, em Itaituba

Até o momento, as circunstâncias do sinistro, que envolveu a moto que a vítima conduzia e uma carreta, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o local do acidente (à esquerda) e a vítima que morreu (à direita). (Foto: Reprodução | Plantão 24 Horas News)

Um motociclista identificado como Bruno Pacheco, de idade não revelada, morreu na manhã desta segunda-feira (6/7) em um grave acidente registrado no quilômetro 1 da BR-230, no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias do sinistro, que envolveu a moto que Bruno conduzia e uma carreta, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

VEJA MAIS 

image Duas pessoas morrem após colisão de motocicletas no Tapanã, em Belém
O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6)

image Motociclista morre em acidente com carro na BR-010, em Paragominas
Segundo informações preliminares, Felipe Maia Costa conduzia uma motocicleta quando colidiu frontalmente com um carro na BR-010; a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

image Acidente entre moto e ônibus em Santarém deixa um morto e outro ferido
Um homem morreu na hora e outro, estado grave, foi encaminhado para atendimento médico

Imagens registradas no local mostram Bruno caído próximo ao pneu dianteiro do veículo de carga, enquanto a motocicleta foi parar dentro de uma vala, a poucos metros do corpo.

Conforme o Portal Giro, a vítima era moradora da comunidade do km 30 e planejava se mudar para a área urbana de Itaituba.

Em nota, a Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado na Seccional de Itaituba e as circunstâncias do acidente estão em apuração. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", informou a instituição.

Procurada pela reportagem, a Polícia Científica do Pará informou que "o corpo da vítima será periciado e liberado para os familiares ao término do procedimento".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

motociclista morre em acidente

br-230

itaituba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-230, em Itaituba

Até o momento, as circunstâncias do sinistro, que envolveu a moto que a vítima conduzia e uma carreta, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades

06.07.26 14h00

ACIDENTE

Duas pessoas morrem após colisão de motocicletas no Tapanã, em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6)

06.07.26 13h01

HOMICÍDIO

Conselheiro tutelar é assassinado a tiros dentro de casa no bairro do Guamá, em Belém

O homicídio foi registrado na noite de domingo (5)

06.07.26 11h49

INCÊNDIO

Incêndio destrói três casas e deixa morador ferido em Breves, no Marajó

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6)

06.07.26 11h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

DESABAMENTO

Parte de prédio histórico desaba na área do comércio, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (6), no bairro da Campina

06.07.26 8h15

ACIDENTE

Duas pessoas morrem após colisão de motocicletas no Tapanã, em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6)

06.07.26 13h01

INVESTIGAÇÃO

Professor é encontrado morto dentro da própria casa, no conjunto Médici, em Belém

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (5)

05.07.26 16h09

HOMICÍDIO

Conselheiro tutelar é assassinado a tiros dentro de casa no bairro do Guamá, em Belém

O homicídio foi registrado na noite de domingo (5)

06.07.26 11h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda