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Polícia

Incêndio atinge terminal em porto do distrito de Miritituba, em Itaituba

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (6)

O Liberal
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Incêndio atinge terminal em porto do distrito de Miritituba, em Itaituba (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira (6) no terminal de uma empresa, no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da estrutura. As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda são desconhecidas.

As primeiras informações apontam que pessoas teriam ficado feridas, mas, até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas nem detalhes sobre o estado de saúde delas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.

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