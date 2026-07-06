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Polícia

Conselheiro tutelar é assassinado a tiros dentro de casa no bairro do Guamá, em Belém

O homicídio foi registrado na noite de domingo (5)

O Liberal
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A imagem é meramente ilustrativa e mostra uma viatura da Polícia Militar (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

O conselheiro tutelar identificado como Sandro Amaral foi morto a tiros na noite de domingo (5), no bairro do Guamá, em Belém. O homicídio foi registrado em uma residência localizada na Passagem Bugarim. Segundo as informações iniciais, Sandro estava em frente ao imóvel, assistindo à partida da Seleção Brasileira, quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta.

Ainda conforme os relatos preliminares, o ocupante que estava na garupa desceu do veículo e passou a efetuar disparos contra a vítima. Na tentativa de escapar, o conselheiro correu para o interior da residência. O suspeito, no entanto, invadiu o imóvel e continuou a perseguição. Sandro foi atingido por diversos tiros e morreu no banheiro da casa, antes da chegada do socorro.

Após a execução, a dupla fugiu do local e ainda não foi localizada. Policiais militares estiveram no imóvel e isolaram a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia e a remoção do corpo. Equipes da Delegacia de Homicídios estiveram na cena do crime e coletaram informações para iniciar as investigações.

A Polícia Civil apura a dinâmica do crime e busca identificar os autores, além de esclarecer a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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