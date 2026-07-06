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Polícia

Incêndio destrói três casas e deixa morador ferido em Breves, no Marajó

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6)

O Liberal
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Incêndio destrói três casas e deixa morador ferido em Breves, no Marajó. (Foto: Noticia Marajó)

Um incêndio de grandes proporções destruiu três casas na madrugada desta segunda-feira (6), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Segundo as informações iniciais, uma pessoa ficou ferida durante a ocorrência e foi encaminhada para atendimento médico.

Segundo informações da Polícia Militar, o fogo foi registrado na área conhecida como ‘final da rua Maria do Boi’. Quando as equipes chegaram ao endereço, as chamas já haviam tomado completamente os imóveis.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais encontraram uma vítima com queimaduras de segundo grau. Após receber os primeiros socorros, a pessoa foi levada a uma unidade de saúde para avaliação e tratamento.

Além do combate às chamas, as equipes realizaram o isolamento da área para garantir a segurança dos moradores e iniciaram os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do incêndio.

As causas que deram origem ao fogo ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pelos órgãos competentes para esclarecer como o incêndio começou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.

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