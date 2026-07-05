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Polícia

Jovem de 19 anos é morto a tiros em Miritituba; um suspeito é preso e outro está foragido

A motivação do homicídio ainda não foi divulgada

O Liberal

Um jovem identificado como Daniel Henrique Lima Campos, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (4), no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações repassadas à polícia e divulgadas pelo Giro Portal, Daniel estava em frente à residência onde morava, no bairro Nossa Senhora de Nazaré, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda Fan de cor preta. O passageiro desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Daniel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, a dupla fugiu na motocicleta.

Durante as diligências, equipes policiais localizaram os suspeitos na região do km 30, em Campo Verde. Na abordagem, um dos envolvidos conseguiu fugir, enquanto o outro foi capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Segundo a polícia, o suspeito preso já havia sido apresentado anteriormente à delegacia por envolvimento com tráfico de entorpecentes. O segundo suspeito segue foragido.

A motivação do homicídio ainda não foi divulgada, e o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar as circunstâncias do crime e localizar o segundo envolvido.

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