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Polícia

Corpo de homem é encontrado em rio na zona rural de Ipixuna do Pará

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte

O Liberal
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Corpo de homem é encontrado em rio na zona rural de Ipixuna do Pará. (Reprodução | instagram | BO Paragominas)

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (5) em um rio na comunidade Balalaica, localizada no distrito de Vila Canaã, na zona rural de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. As informações são do BO Paragominas.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, moradores localizaram o corpo e acionaram as autoridades. Equipes da Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos iniciais, como a perícia, e dar início às investigações sobre as circunstâncias da ocorrência.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, onde será submetido a exame de necropsia. O procedimento deverá auxiliar na identificação da vítima e esclarecer a causa da morte.

Até o momento, o homem não foi oficialmente identificado. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, há a suspeita de que ele seja morador de Paragominas, informação que ainda não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte. Informações que ajudem a PC podem ser repassadas ao disque-denúncia, no número 181.

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Corpo de homem é encontrado em rio na zona rural de Ipixuna do Pará
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