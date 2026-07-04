Acidente entre moto e ônibus em Santarém deixa um morto e outro ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, na manhã deste sábado (4), em decorrência de um acidente entre uma moto e um ônibus na rua Sabisa, no bairro Alvorada, zona oeste de Santarém, no oeste do Estado do Pará. Na moto estavam dois homens, e o ônibus pertence à empresa Transportes Urbanos, que faz linha para esse bairro.

Josimar Sousa dos Santos, de 52 anos de idade, morreu ainda no local do acidente. Já o outro ocupante da motocicleta foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi levado em estado grave até o Hospital Municipal de Santarém.

Segundo as primeiras informações do acidente, com base em relatos de testemunhas e a primeira avaliação de agentes que atuaram na ocorrência, o ônibus teria colidido com a traseira da moto. Com isso, a moto e as vítimas foram arrastadas por um trecho da via pública.

Há informação de que uma câmera teria registrado o momento em que o motociclista avançou a preferencial, e, então, a moto teria sido atingida pelo coletivo que seguia viagem pela rua Sabisa. Entretanto, como o acidente ocorreu e o que teria motivado essa situação são apurados pelos órgãos de Trânsito e pela Polícia Civil.