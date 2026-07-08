Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará prende 20 pessoas em operação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA) prendeu 20 pessoas de forma preventiva na quarta-feira (8/7). A ação faz parte da 8ª fase da operação “Coalizão Pela Paz”, deflagrada em todo o país. Todos os presos, que não tiveram as identidades reveladas, são suspeitos de integrarem uma organização criminosa. Das capturas, 15 delas foram realizadas em municípios paraenses.

De acordo com a PF, as prisões feitas pela FICCO/PA foram realizadas de forma integrada por unidades especializadas das forças de segurança pública e órgãos de administração penitenciária nos estados do Pará, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais e Goiás.

Dos 32 mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual paraense, foram cumpridas 20 prisões, sendo duas em Belém, duas em Ananindeua, duas em Trairão/PA, uma em Castanhal/PA, uma em Santarém/PA, uma em Curralinho/PA, uma em Criciúma/SC, uma em Porto Franco/MA, uma em unidade prisional de Marituba/PA, quatro em unidades prisionais de Santa Izabel do Pará/PA, uma em unidade prisional de Vitória do Xingu/PA, uma em Aparecida de Goiânia/GO, uma em São Luís/MA e uma em Juiz de Fora/MG.

A FICCO/PA é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, criada para promover ações conjuntas e integradas de inteligência, investigação e repressão qualificada ao crime organizado em território paraense.