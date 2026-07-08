PRF apreende mais de 32 kg de maconha na BR-230, em Novo Repartimento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 32 quilos de maconha durante fiscalização na tarde de segunda-feira (7/7) no quilômetro 315 da BR-230, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A PRF prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a polícia, os agentes abordaram um carro Chevrolet/Onix, por volta das 17h. Durante a entrevista, os ocupantes do carro apresentaram versões inconsistentes sobre a viagem, o que motivou a equipe a realizar uma fiscalização avançada no automóvel, conforme as autoridades.

Em inspeção minuciosa, a Polícia Rodoviária Federal informou que os agentes localizaram 36 tabletes de maconha ocultos no veículo, totalizando 32,178 kg.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante no local. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento para os procedimentos cabíveis.

Punição

A legislação estabelece pena de cinco a 15 anos para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.