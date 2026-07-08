Suspeito de integrar esquema de falsas agências de viagens no Pará é preso no Ceará

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã de segunda-feira (7), a Operação Bon Voyage, que resultou no cumprimento de cinco medidas cautelares contra investigados por estelionato eletrônico e associação criminosa. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), em conjunto com a Polícia Civil do Ceará.

As diligências foram realizadas no município de Mauriti, no Ceará, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra Guilherme Ramalho do Nascimento. Também foram executados quatro mandados de busca e apreensão domiciliar contra outros investigados.

Durante a operação, os policiais apreenderam aparelhos celulares e equipamentos de informática que serão analisados para dar continuidade às investigações.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava perfis nas redes sociais para criar falsas agências de viagens, identificadas como "Voando Barato" e "Exact Viagens". Por meio desses perfis, os suspeitos anunciavam passagens aéreas com preços atrativos, recebiam pagamentos via PIX e não entregavam os serviços contratados.

As investigações apontam que Guilherme Ramalho do Nascimento teria movimentado mais de R$ 60 mil relacionados ao esquema criminoso. Ele foi preso, qualificado e interrogado na presença de advogado.

A operação faz parte das investigações de um caso no qual as vítimas desembolsaram R$ 11.160,00 e nunca viajaram. No entanto, a estimativa é de que o grupo tenha causado prejuízos superiores a R$ 687 mil em diferentes estados do país.

A Polícia Civil destacou que a ação foi resultado da integração entre as forças policiais do Pará e do Ceará e informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema.