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Foto de criança na Bolívia não é de José Arthur, desaparecido em Eldorado do Carajás, diz advogado

Apesar da falsa pista, as buscas pelo menino continuam

O Liberal
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Foto de criança na Bolívia não é de José Arthur, desaparecido em Eldorado do Carajás, diz advogado. (Reprodução/ redes sociais)

Uma fotografia que circula em grupos de estudantes universitários levantou, nos últimos dias, a suspeita de que uma criança vista na cidade de Cobija, na Bolívia, pudesse ser o pequeno José Arthur, desaparecido há cerca de três meses em Eldorado do Carajás. No entanto, a hipótese foi descartada após apuração das autoridades brasileiras.

image Foto de criança na Bolívia não é de José Arthur, desaparecido em Eldorado do Carajás, diz advogado. (Reprodução/ redes sociais)

A informação chegou à redação da Gazeta Carajás por meio de um estudante universitário brasileiro que mora em Brasiléia, município localizado na fronteira com a Bolívia. Segundo ele, a imagem circulava em grupos da faculdade e mostrava um homem jovem acompanhado de uma criança que teria sido apontada como José Arthur.

A reportagem confirmou as informações com o advogado da família, Elisson Araújo, que acompanha o caso desde o início das investigações. Segundo ele, as autoridades brasileiras já tinham conhecimento da fotografia e atuavam em cooperação com a polícia boliviana para verificar a informação.

De acordo com o advogado, uma análise inicial já indicava que a criança da imagem não era José Arthur. Apesar da semelhança física, existem características que não correspondem ao menino desaparecido, como um sulco abaixo do nariz e acima do lábio superior, além de diferenças no formato da orelha. Outro ponto observado é que a criança da fotografia aparenta ser mais velha do que José Arthur, que completará 1 ano e 10 meses neste mês.

Equipes brasileiras chegaram a ir até Cobija para realizar uma verificação presencial. Após a avaliação, a possibilidade de a criança ser José Arthur foi totalmente descartada. Apesar da falsa pista, as buscas pelo menino continuam.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que segue investigando o caso. “As investigações estão em andamento pela Delegacia de Eldorado dos Carajás. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado da polícia.

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