Foto de criança na Bolívia não é de José Arthur, desaparecido em Eldorado do Carajás, diz advogado
Apesar da falsa pista, as buscas pelo menino continuam
Uma fotografia que circula em grupos de estudantes universitários levantou, nos últimos dias, a suspeita de que uma criança vista na cidade de Cobija, na Bolívia, pudesse ser o pequeno José Arthur, desaparecido há cerca de três meses em Eldorado do Carajás. No entanto, a hipótese foi descartada após apuração das autoridades brasileiras.
A informação chegou à redação da Gazeta Carajás por meio de um estudante universitário brasileiro que mora em Brasiléia, município localizado na fronteira com a Bolívia. Segundo ele, a imagem circulava em grupos da faculdade e mostrava um homem jovem acompanhado de uma criança que teria sido apontada como José Arthur.
A reportagem confirmou as informações com o advogado da família, Elisson Araújo, que acompanha o caso desde o início das investigações. Segundo ele, as autoridades brasileiras já tinham conhecimento da fotografia e atuavam em cooperação com a polícia boliviana para verificar a informação.
De acordo com o advogado, uma análise inicial já indicava que a criança da imagem não era José Arthur. Apesar da semelhança física, existem características que não correspondem ao menino desaparecido, como um sulco abaixo do nariz e acima do lábio superior, além de diferenças no formato da orelha. Outro ponto observado é que a criança da fotografia aparenta ser mais velha do que José Arthur, que completará 1 ano e 10 meses neste mês.
Equipes brasileiras chegaram a ir até Cobija para realizar uma verificação presencial. Após a avaliação, a possibilidade de a criança ser José Arthur foi totalmente descartada. Apesar da falsa pista, as buscas pelo menino continuam.
Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que segue investigando o caso. “As investigações estão em andamento pela Delegacia de Eldorado dos Carajás. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado da polícia.
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