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Polícia

Homem é preso em ônibus com 20 tabletes de skunk em Santarém

Suspeito seguia para Altamira no sábado (23) e foi abordado após alerta do setor de inteligência da PM

O Liberal
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Droga foi apreendida e levada à delegacia (Foto: Divulgação | PM)

Um homem foi preso na manhã deste sábado (23), em Santarém, após ser flagrado com 20 tabletes de maconha do tipo skunk dentro de um ônibus intermunicipal na rodovia BR-163. A ação foi conduzida por equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), com apoio do Núcleo de Inteligência do Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

Os militares chegaram ao veículo depois que o setor de inteligência recebeu a informação de que o passageiro seguia viagem rumo a Altamira levando entorpecentes.

Com a denúncia, a equipe localizou o ônibus na BR-163 e fez a abordagem. Durante a revista, a droga foi encontrada na bagagem do suspeito, que admitiu que faria a entrega do material em Altamira. O suspeito foi levado para a delegacia, junto com a carga apreendida.

Apreensão de ouro

Em outra abordagem, desta vez realizada por policiais militares do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM), outra unidade vinculada ao CPR I, que atuam no município de Belterra, resultou na apreensão de ouro sem documentação fiscal, uma arma de fogo e na condução de quatro pessoas para a delegacia. A ação foi detalhada neste sábado (23). 

Os agentes realizavam rondas quando avistaram uma aeronave de pequeno porte sobrevoando a cidade em baixa altitude. Ao deslocar para a pista de pouso do município para verificar a situação do avião, os agentes encontraram, além da aeronave, um veículo com três ocupantes.

Durante a busca realizada, nenhuma irregularidade, em relação ao avião, foi encontrado, contudo dentro do carro foi localizado um revólver calibre 38, com 18 munições. Além disso, foi encontrado um invólucro com características semelhantes a ouro, que nenhum dos homens apresentou documentação de origem.

Os quatro detidos, a arma de fogo e o ouro apreendido foram encaminhados para a cidade de Santarém, onde foram apresentados na delegacia da Polícia Federal em Santarém, para a realização dos procedimentos legais.

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