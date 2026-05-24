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Polícia

Vereador de Ipixuna do Pará é preso por tentativa de homicídio após atirar contra assessor

Parlamentar foi preso em flagrante neste domingo (24) após fugir, atropelar um homem durante a fuga e abandonar o carro, que acabou incendiado

O Liberal
fonte

Conversa em bar terminou em discussão: vereador efetuou disparos (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O vereador José Elissandro Bezerra da Silva, conhecido como Nany da Balalaica, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (24), suspeito de tentar matar o próprio assessor, identificado como Fabiano Silva de Sousa. O caso ocorreu por volta das 3h20, na Comunidade Balalaica. O vereador e a vítima consumiam bebidas alcoólicas em uma residência, na companhia de outras pessoas, quando houve um desentendimento entre os dois. Durante a discussão, o parlamentar efetuou disparos de arma de fogo contra o assessor.

Testemunhas que presenciaram os tiros passaram a perseguir o vereador, que fugiu no próprio veículo. Durante a fuga, as pessoas que seguiram Nany teriam atirado contra o carro. Para tentar escapar, ele atropelou um dos homens que estava em uma motocicleta. Em seguida, perdeu o controle da direção, bateu em um poste e abandonou o veículo.

Em seguida, o vereador correu para uma área de mata fechada. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região e conseguiu localizá-lo, efetuando a prisão em flagrante. O carro do parlamentar foi encontrado no local completamente queimado.

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Ao fugir do local, ele ainda atingiu um poste de sinalização na mesma via

O estado de saúde de Fabiano Silva de Sousa é considerado grave. Ele está internado no Hospital Regional de Paragominas. Até a tarde deste domingo, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Ipixuna, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. “A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O caso segue sob investigação”, detalha a PC.

A Redação Integrada de O Liberal procurou o vereador e não conseguiu contato com o parlamentar até a publicação desta matéria. A reportagem aguarda retorno e o espaço segue aberto para manifestação. 

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