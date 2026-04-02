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Belém - Alça Viária em menos de 20 minutos: saiba tudo sobre a nova Avenida Liberdade

A ausência de semáforos é um dos principais diferenciais do projeto, permitindo deslocamentos mais rápidos entre os pontos de acesso

O Liberal

A nova avenida Liberdade, aberta nesta quinta-feira (2), já está liberada para o trânsito de veículos. Agora, ela passa a integrar o sistema viário da Região Metropolitana de Belém como uma alternativa para entrada e saída da capital. Com 14 quilômetros de extensão, a via conecta a Alça Viária à avenida Perimetral e deve beneficiar mais de 2 milhões de pessoas.

A proposta da rodovia é oferecer um deslocamento mais rápido e direto entre Belém, Ananindeua e Marituba. Sem semáforos ao longo do percurso, o trajeto completo pode ser feito em menos de 20 minutos, já que não há sinais de trânsito.

Além de melhorar a mobilidade urbana, a nova via também facilita o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, um dos principais polos logísticos do Pará.

Avenida Liberdade cria novo eixo de mobilidade na Grande Belém

A avenida, que tem seu início na Avenida Perimetral, ao lado da Universidade Rural da Amazônia (Ufra) surge como uma alternativa à BR-316, uma das vias mais sobrecarregadas da região. Com a nova rota, a expectativa é reduzir o fluxo de veículos na rodovia federal e melhorar a fluidez do trânsito.

image Rotatória que dá início a Avenida Liberdade (Alexandre Costa/Agência Pará)

A obra também inclui a duplicação da Alça Viária no trecho entre a BR-316 e o acesso à nova avenida, ampliando a capacidade de tráfego na região.

Estrutura da nova avenida inclui viadutos, pontes e ciclovia

A estrutura da avenida Liberdade foi projetada para garantir fluidez e segurança no trânsito. Ao longo de seus 14 quilômetros foram implantados:

  • quatro viadutos;
  • duas pontes;
  • ciclovia ao longo da via;
  • retorno no quilômetro 8;
  • sinalização voltada à trafegabilidade contínua.
image Trecho da Avenida Liberdade com ciclovia (Alexandre Costa/Agência Pará)

A ausência de semáforos é um dos principais diferenciais do projeto, permitindo deslocamentos mais rápidos entre os pontos de acesso.

Passagens de fauna e redução de impacto ambiental

A avenida também incorpora medidas ambientais. Ao todo, foram construídas 34 passagens de fauna ao longo do trajeto, sendo:

  • 22 passagens aéreas;
  • 12 passagens subterrâneas.
image Ponte para passagem de animais na Avenida Liberdade (Agência Pará)

As estruturas permitem o deslocamento seguro de animais silvestres e fazem parte do conceito de sustentabilidade adotado na obra. Segundo o governo, apenas 1,8% da área verde precisou ser suprimida.

Nova rota deve melhorar logística e transporte de cargas

Com ligação direta à Alça Viária, a avenida Liberdade também deve impactar o transporte de cargas. A tendência é que parte dos veículos que hoje utilizam a BR-316 migrem para a nova via.

A mudança deve reduzir congestionamentos e otimizar o escoamento de mercadorias, principalmente em direção ao Porto de Vila do Conde.

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