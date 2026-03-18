Ananindeua recebe ação do E+ Caravana com troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

Moradores de Ananindeua recebem, entre os dias 18 e 21 de março, a ação E+ Caravana, que oferece uma série de serviços voltados ao consumo consciente de energia e à regularização de débitos. A iniciativa acontece no centro da cidade e no Conjunto Guajará. Para participar da troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá substituir até cinco lâmpadas.

Durante o período, serão disponibilizados atendimentos como troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e negociação de dívidas com condições especiais.

Nos dias 18, 19 e 20 de março, as equipes estarão na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), localizada na Passagem Suely, no centro de Ananindeua, com atendimentos das 8h30 às 12h.

Já no dia 21 de março, a ação será realizada no Conjunto Guajará, na Rua WE 71, nº 1751, no espaço do Projeto Resgate do Mestre Milton.

Clientes de baixa renda que atendam aos critérios do programa poderão se cadastrar na Tarifa Social, que oferece descontos de até 100% na conta de energia para consumo mensal de até 80 kWh. Consumidores com débitos em aberto também terão a oportunidade de negociar suas dívidas com facilidades de pagamento, incluindo opções via cartão de crédito, débito ou Pix.

De acordo com o analista de Relacionamento com o Cliente da distribuidora, Cleiton Soares, a ação busca aproximar a empresa da população. “Durante as ações, estaremos ainda mais próximos dos nossos clientes, oferecendo serviços ágeis e condições especiais para aqueles que possuem débitos pendentes com a distribuidora se regularizarem”, afirmou.

Além disso, por meio do Programa de Eficiência Energética, os consumidores poderão trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicos e sustentáveis. A substituição pode gerar uma economia de até 80% no consumo de energia com iluminação residencial.