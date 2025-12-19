Capa Jornal Amazônia
Jovem registra ondas fluorescentes em praia de Santa Catarina

Na praia da Solidão, em Florianópolis, Danielly Batista dos Santos presenciou a bioluminescência na água do mar

Lívia Ximenes
Danielly Batista dos Santos registrou o fenômeno da bioluminescência em praia de Florianópolis (Reprodução)

Na praia da Solidão, em Florianópolis (Santa Catarina), a jovem Danielly Batista dos Santos registrou ondas fluorescentes enquanto caminhava. Ao notar o fenômeno da bioluminescência acontecendo, ela decidiu gravar. O efeito provocado por algas microscópicas faz o mar brilhar em azul com o movimento, seja da água ou por andar na areia.

Danielly mora em Florianópolis, no bairro Campeche, e presenciou o fenômeno durante um passeio com os pais. Ao g1, a jovem disse que, poucas horas antes, conversou com um amigo sobre a capital catarinense ser chamada de “Ilha da Magia” e se perguntou se já viveu algo mágico. “Com certeza esse fenômeno foi a resposta. Foi mágico”, contou.

A bioluminescência acontece devido a um mecanismo de defesa presente em microalgas conhecidas como fitoplâncton. Em especial, o fenômeno é provocado pela espécie Noctiluca scintillans, muito presente no litoral sul brasileiro. O brilho azulado só pode ser observado durante a noite, visto que a luz do sol o ofusca.

