Baleia é encontrada morta em praia no Marajó

Uma baleia foi encontrada morta em uma praia na Ilha das Espaças, em Chaves, no Arquipélago do Marajó. Segundo as informações iniciais, moradores da região avistaram o mamífero encalhado no local, na quinta-feira (6).

Ainda não há mais detalhes sobre a retirada da baleia da área. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o mamífero na areia e várias pesoas ao redor surpreendidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para as autoridades ambientais do município e aguarda o retorno.