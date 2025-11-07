Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Baleia é encontrada morta em praia no Marajó

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o mamífero na Ilha das Espaças

O Liberal
fonte

Baleia é encontrada morta em ilha no município de Chaves, no Marajó. (Foto: Redes Sociais)

Uma baleia foi encontrada morta em uma praia na Ilha das Espaças, em Chaves, no Arquipélago do Marajó. Segundo as informações iniciais, moradores da região avistaram o mamífero encalhado no local, na quinta-feira (6).

Ainda não há mais detalhes sobre a retirada da baleia da área. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o mamífero na areia e várias pesoas ao redor surpreendidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para as autoridades ambientais do município e aguarda o retorno.

 

Baleia é encontrada morta no Marajó
Pará
