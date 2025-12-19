Saiba o que abre e fecha na semana do Natal na Grande Belém
Os estabelecimentos terão horário de funcionamento especial a partir desta sexta-feira (19)
Na semana do Natal, vários estabelecimentos da Grande Belém terão horários diferenciados de funcionamento. As mudanças atingem o centro comercial e os shopping centers, que terão horários estendidos em alguns dias. Já os espaços culturais, turísticos, bem como os centros de atendimento, bancos e outros órgãos, também terão funcionamento excepcional para o período natalino.
Confira:
Comércio
O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) autorizou o funcionamento até 23h no dia 20, até 00h de 21 a 23, e até 19h no dia 24. Entretanto, o horário limite de funcionamento nesses dias fica a critério de cada lojista.
- 20/12
Até às 23h
- 21/12 a 23/12
Até às 00h
- 24/12
Até às 19h
- 25/12
Fechadas
Supermercados
- 24/12
Os supermercados irão funcionar normalmente. O horário de fechamento será definido por cada empresa.
- 25/12
As lojas estarão fechadas nas empresas associadas à Associação Paraense de Supermercados (ASPAS).
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclareceu o funcionamento dos bancos no período.
- 24/12
Funcionamento: 9h às 11h
- 25/12
Não haverá expediente bancário e as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.
- 26/12
Bancos funcionam normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.
Correios
- 20/12
Agência central de Belém estará aberta de 9h às 13h
- 22/12
Funcionamento normal
- 23 e 24/12
De 9h às 17h
Agências INSS
O INSS funcionará regularmente nos dias úteis e fechará no dia 25, feriado de Natal. Nos dias 24 e 26, o expediente será normalmente, com exceção das agências do interior dos municípios de São Sebastião Da Boa Vista, Igarapé-Açu, Mãe do Rio, Baião, Barcarena, Acará, Concórdia, Ipixuna e Marapanim, que terão atendimento suspenso de 29/12 a 2/1.
Órgãos estaduais
Estações Cidadania
As nove Estações da Cidadania em funcionamento no Estado estarão abertas ao público nos dias 22 e 23 de dezembro, com uma ampla oferta de serviços, como emissão de documentos, orientação jurídica e consulta de processos.
Terminais Hidroviários
Os Terminais Hidroviários de Belém, Tamandaré e Icoaraci funcionarão normalmente. Os equipamentos de Belém e Icoaraci no horário das 5h às 18h e o da Tamandaré das 5h às 23h, de acordo com informações da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH Pará).
Saúde
Em Belém, o Hospital da Mulher do Pará (HMPA) informou que os serviços de exames, consultas e cirurgias funcionarão normalmente nos dias 24, 26 para pacientes previamente agendadas, além do serviço de pronto atendimento 24h para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica e alguns casos de urgência ginecológica.
Polícia Civil
Algumas unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) vão funcionar em regime de plantão 24 horas para manter o atendimento à população que vai permanecer na capital e na Região Metropolitana durante as festas natalinas. As Seccionais Urbanas de São Brás, Comércio, Sacramenta, Marambaia, Icoaraci e Mosqueiro estarão abertas para registro presencial de ocorrências.
Também seguem em funcionamento as Seccionais de Ananindeua, Cidade Nova e Marituba, além da Delegacia de Benevides. As demais delegacias, que operam em regime de expediente regular, ficarão fechadas durante o feriado e fim de semana.
Espaços culturais e de lazer
A Organização Social Pará 2000 informou os horários de funcionamento dos espaços culturais e turísticos que administra, durante a semana do Natal 2025. Todos os complexos têm entrada franca.
Estação das Docas
- 22/12 (segunda-feira) – aberto das 10h à 00h
- 23/12 (terça-feira) – aberto das 10h à 00h
- 24/12 (quarta-feira) – aberto excepcionalmente das 10h às 15h
- 25/12 (quinta-feira) – aberto das 10h à 00h
- 26/12 (sexta-feira) – aberto das 10h à 01h
- 27/12 (sábado) - aberto das 10h à 1h
- 28/12 (domingo) - aberto das 10h à 00h
Parque Zoobotânico Mangal das Garças
- 22/12 (segunda-feira) – fechado para manutenção semanal
- 23/12 (terça-feira) – aberto das 8h às 18h
- 24/12 (quarta-feira) – aberto excepcionalmente das 8h às 16h
- 25/12 (quinta-feira) – aberto das 8h às 18h
- 26/12 (sexta-feira) – aberto das 8h às 18h
- 27/12 (sábado) - aberto das 8h às 18h
- 28/12 (domingo) - aberto das 8h às 18h
Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
- 22/12 (segunda-feira) – aberto das 6h às 17h
- 23/12 (terça-feira) – aberto excepcionalmente das 6h às 17h
- 24/12 (quarta-feira) – aberto excepcionalmente das 6h às 14h
- 25/12 (quinta-feira) – fechado excepcionalmente
- 26/12 (sexta-feira) – aberto das 6h às 17h
- 27/12 (sábado) - aberto das 6h às 17h
- 28/12 (domingo) - aberto aberto das 6h às 17h.
Espaço São José Liberto
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informou os horários de funcionamento do Espaço São José Liberto (ESJL), situado na Praça Amazonas, bairro do Jurunas, na véspera de Natal, para as tradicionais compras natalinas. Na segunda-feira, dia 22, funcionará excepcionalmente das 10h às 16h, na terça-feira, dia 23, estará aberto das 10h às 18h. Já na quarta-feira, dia 24, abrirá das 10h às 16h.
O ESJL não abrirá na quinta-feira, dia 25 de dezembro, Dia de Natal. Retornará na sexta-feira, dia 26, com o horário normal de atendimento, das 10h às 18h.
Parque da Residência
O Parque da Residência funcionará nos dias 24 e 31 de 9h às 17h e fechará dias 25 e 1º de janeiro de 2026.
Porto Futuro
O Porto Futuro funcionará nos dias 24 e 31 das 6h às 15h e nos dias 25 e 1º de janeiro, 16h às 22h (entrada até 21h30). O Armazém da Gastronomia, do Complexo Porto Futuro, estará fechado nos dias de Natal e Ano Novo, sendo que nas vésperas funcionará das 10h às 15h. Já o Parque da Cidade funcionará todos os dias, sendo nos dias 24 e 31 de 8h às 18h e nos dias 25 e 1º, de 18h às 22h.
Usinas da Paz
Nos dias 24, 25, 26, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, as Usinas da Paz estarão fechadas para o Natal.
Órgãos municipais
Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha
Atendimento até 22 de dezembro, das 8h às 12h
Reabre nos dias 29 e 30 de dezembro, das 8h às 12h
Fechada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro
Casa Museu Palacete Bolonha
Funcionamento normal no dia 23 de dezembro
Fechada nos dias 24 e 25 de dezembro
No dia 31 de dezembro, abre até 12h
Fechada em 1º de janeiro
Retomada das atividades em 6 de janeiro
Museu de Arte de Belém (Mabe)
Dia 22 de dezembro: das 9h às 12h
Dias 29 e 30 de dezembro: das 9h às 16h
Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro
Retorno conforme calendário regular após os feriados
Solar da Beira
Fechado nos dias 24 e 25 de dezembro e em 1º de janeiro
No dia 31 de dezembro, funcionamento apenas até 12h
Novo Mercado de São Brás
24 de dezembro: das 10h às 16h
25 de dezembro: das 16h à meia-noite
31 de dezembro: das 10h às 16h
Fechado em 1º de janeiro
Bosque Rodrigues Alves
Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro
Reabertura em 2 de janeiro
Funcionamento: das 8h às 16h
Ingresso: R$ 2
Gratuidade para crianças até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência
Meia-entrada para crianças de 7 a 12 anos
Entrada gratuita no último domingo do mês
Serviços de saúde
Atendimentos ambulatoriais
Suspensos de 24 a 26 de dezembro e de 31 de dezembro a 2 de janeiro
Retorno em 27 de dezembro e 3 de janeiro
Urgência e emergência
Funcionamento 24 horas
UPAs: Sacramenta, Icoaraci, Terra Firme, Jurunas e Marambaia
PSMs da 14 e do Guamá
Hospital Geral de Mosqueiro
Unidades Básicas de Saúde com atendimento de urgência
Baía do Sol e Carananduba (Mosqueiro)
Cotijuba, Outeiro, Tapanã, Bengui, Jurunas e Icoaraci
Outros serviços
- Samu com atendimento 24h
- Ciatox com suporte em acidentes com animais peçonhentos
Shopping centers
Shopping Boulevard
- 19/12 e 20/12
Lojas: 13h às 21h
Praça de alimentação: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 00h
- 21/12, 22/12 e 23/12
Lojas: 9h às 00h
Praça de alimentação: 9h às 00h
Restaurantes: 11h às 00h
- 24/12
Lojas: 9h às 19h
Praça de alimentação: 9h às 19h
Restaurantes: 11h às 19h
- 25/12
Fechado, exceto cinema
Parque Shopping Belém
- Sexta a domingo, 19 e 20/12/2025
Lojas: 10h às 23h
Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h
Outback: 11h30 às 23h
Coffee Lovers: 10h às 23h
Cinema: De acordo com a programação
- Domingo a terça, 21, 22 e 23/12/2025
Lojas: 9h à 0h
Praça de alimentação e lazer: 9h à 0h
Outback: 11h30 à 0h
Coffee Lovers: 9h à 0h
Cinema: De acordo com a programação
- Quarta-feira, 24/12/2025 (Véspera de Natal)
Lojas: 9h às 19h
Praça de alimentação e lazer: 9h às 19h
Outback: 11h às 16h
Coffee Lovers: 9h às 19h
Cinema: De acordo com a programação
- Quinta-feira, 25/12/2025 (Natal)
Lojas: Fechadas
Praça de alimentação, lazer e restaurantes: Abertura facultativa — 12h às 22h
Outback: Fechado
Cinema: De acordo com a programação
Shopping Bosque Grão-Pará
- 20/12
Lojas: 10h às 23h
Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 23h
Restaurantes: 11h às 23h
- 21, 22 e 23/12
Lojas: 9h às 00h
Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 00h
Restaurantes: 11h às 00h
- 24/12
Lojas: 9h às 19h
Lazer e Praça de Alimentação: 9h às 19h
Restaurantes: 11h às 19h
- 25/12
Lojas: Fechadas
Lazer e Praça de Alimentação: facultativo
Restaurantes: facultativo
Shopping Castanheira
Do dia 19 ao dia 23: Lojas e quiosques funcionaram das 9h às 23h; e a praça de alimentação, das 10h às 23h.
Já na véspera do Natal, dia 24, todas as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 9h às 19h.
No Natal, dia 25, o shopping não funcionará.
Importante: Supermercado Líder, restaurante, cinema e academia: funcionamento de acordo com a programação.
Shopping Metrópole
- 20/12 (Sábado)
Abertura facultativa: 9h
Fechamento obrigatório: 23h
- 21/12 (Domingo)
Lojas e quiosques: 10h às 23h
Alimentação: 11h às 23h
- 22 e 23/12 (Segunda e Terça-Feira)
Lojas e quiosques: 9h às 23h
Alimentação: 10h às 23h
- 24/12 (Quarta – Véspera de Natal)
Lojas e quiosques: 9h às 19h
Alimentação: 10h às 19h
- 25/12 (Quinta – Natal)
Lojas e quiosques: Fechado (facultativo)
Alimentação: 12h às 22h (facultativo)
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
