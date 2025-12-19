Saiba o que abre e fecha na semana do Natal na Grande Belém

Na semana do Natal, vários estabelecimentos da Grande Belém terão horários diferenciados de funcionamento. As mudanças atingem o centro comercial e os shopping centers, que terão horários estendidos em alguns dias. Já os espaços culturais, turísticos, bem como os centros de atendimento, bancos e outros órgãos, também terão funcionamento excepcional para o período natalino.

Confira:

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) autorizou o funcionamento até 23h no dia 20, até 00h de 21 a 23, e até 19h no dia 24. Entretanto, o horário limite de funcionamento nesses dias fica a critério de cada lojista.

20/12

Até às 23h

21/12 a 23/12

Até às 00h

24/12

Até às 19h

25/12

Fechadas

Supermercados

24/12

Os supermercados irão funcionar normalmente. O horário de fechamento será definido por cada empresa.

25/12

As lojas estarão fechadas nas empresas associadas à Associação Paraense de Supermercados (ASPAS).

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclareceu o funcionamento dos bancos no período.

24/12

Funcionamento: 9h às 11h

25/12

Não haverá expediente bancário e as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.

26/12

Bancos funcionam normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.

Correios

20/12

Agência central de Belém estará aberta de 9h às 13h

22/12

Funcionamento normal

23 e 24/12

De 9h às 17h

Agências INSS

O INSS funcionará regularmente nos dias úteis e fechará no dia 25, feriado de Natal. Nos dias 24 e 26, o expediente será normalmente, com exceção das agências do interior dos municípios de São Sebastião Da Boa Vista, Igarapé-Açu, Mãe do Rio, Baião, Barcarena, Acará, Concórdia, Ipixuna e Marapanim, que terão atendimento suspenso de 29/12 a 2/1.

Órgãos estaduais

Estações Cidadania

As nove Estações da Cidadania em funcionamento no Estado estarão abertas ao público nos dias 22 e 23 de dezembro, com uma ampla oferta de serviços, como emissão de documentos, orientação jurídica e consulta de processos.

Terminais Hidroviários

Os Terminais Hidroviários de Belém, Tamandaré e Icoaraci funcionarão normalmente. Os equipamentos de Belém e Icoaraci no horário das 5h às 18h e o da Tamandaré das 5h às 23h, de acordo com informações da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH Pará).

Saúde

Em Belém, o Hospital da Mulher do Pará (HMPA) informou que os serviços de exames, consultas e cirurgias funcionarão normalmente nos dias 24, 26 para pacientes previamente agendadas, além do serviço de pronto atendimento 24h para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica e alguns casos de urgência ginecológica.

Polícia Civil

Algumas unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) vão funcionar em regime de plantão 24 horas para manter o atendimento à população que vai permanecer na capital e na Região Metropolitana durante as festas natalinas. As Seccionais Urbanas de São Brás, Comércio, Sacramenta, Marambaia, Icoaraci e Mosqueiro estarão abertas para registro presencial de ocorrências.

Também seguem em funcionamento as Seccionais de Ananindeua, Cidade Nova e Marituba, além da Delegacia de Benevides. As demais delegacias, que operam em regime de expediente regular, ficarão fechadas durante o feriado e fim de semana.

Espaços culturais e de lazer

A Organização Social Pará 2000 informou os horários de funcionamento dos espaços culturais e turísticos que administra, durante a semana do Natal 2025. Todos os complexos têm entrada franca.

Estação das Docas

22/12 (segunda-feira) – aberto das 10h à 00h

– aberto das 10h à 00h 23/12 (terça-feira) – aberto das 10h à 00h

– aberto das 10h à 00h 24/12 (quarta-feira) – aberto excepcionalmente das 10h às 15h

– aberto excepcionalmente das 10h às 15h 25/12 (quinta-feira) – aberto das 10h à 00h

– aberto das 10h à 00h 26/12 (sexta-feira) – aberto das 10h à 01h

– aberto das 10h à 01h 27/12 (sábado) - aberto das 10h à 1h

- aberto das 10h à 1h 28/12 (domingo) - aberto das 10h à 00h

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

22/12 (segunda-feira) – fechado para manutenção semanal

– fechado para manutenção semanal 23/12 (terça-feira) – aberto das 8h às 18h

– aberto das 8h às 18h 24/12 (quarta-feira) – aberto excepcionalmente das 8h às 16h

– aberto excepcionalmente das 8h às 16h 25/12 (quinta-feira) – aberto das 8h às 18h

– aberto das 8h às 18h 26/12 (sexta-feira) – aberto das 8h às 18h

– aberto das 8h às 18h 27/12 (sábado) - aberto das 8h às 18h

- aberto das 8h às 18h 28/12 (domingo) - aberto das 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

22/12 (segunda-feira) – aberto das 6h às 17h

– aberto das 6h às 17h 23/12 (terça-feira) – aberto excepcionalmente das 6h às 17h

– aberto excepcionalmente das 6h às 17h 24/12 (quarta-feira) – aberto excepcionalmente das 6h às 14h

– aberto excepcionalmente das 6h às 14h 25/12 (quinta-feira) – fechado excepcionalmente

– fechado excepcionalmente 26/12 (sexta-feira) – aberto das 6h às 17h

– aberto das 6h às 17h 27/12 (sábado) - aberto das 6h às 17h

- aberto das 6h às 17h 28/12 (domingo) - aberto aberto das 6h às 17h.

Espaço São José Liberto

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informou os horários de funcionamento do Espaço São José Liberto (ESJL), situado na Praça Amazonas, bairro do Jurunas, na véspera de Natal, para as tradicionais compras natalinas. Na segunda-feira, dia 22, funcionará excepcionalmente das 10h às 16h, na terça-feira, dia 23, estará aberto das 10h às 18h. Já na quarta-feira, dia 24, abrirá das 10h às 16h.

O ESJL não abrirá na quinta-feira, dia 25 de dezembro, Dia de Natal. Retornará na sexta-feira, dia 26, com o horário normal de atendimento, das 10h às 18h.

Parque da Residência

O Parque da Residência funcionará nos dias 24 e 31 de 9h às 17h e fechará dias 25 e 1º de janeiro de 2026.

Porto Futuro

O Porto Futuro funcionará nos dias 24 e 31 das 6h às 15h e nos dias 25 e 1º de janeiro, 16h às 22h (entrada até 21h30). O Armazém da Gastronomia, do Complexo Porto Futuro, estará fechado nos dias de Natal e Ano Novo, sendo que nas vésperas funcionará das 10h às 15h. Já o Parque da Cidade funcionará todos os dias, sendo nos dias 24 e 31 de 8h às 18h e nos dias 25 e 1º, de 18h às 22h.

Usinas da Paz

Nos dias 24, 25, 26, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, as Usinas da Paz estarão fechadas para o Natal.

Órgãos municipais

Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha

Atendimento até 22 de dezembro, das 8h às 12h

Reabre nos dias 29 e 30 de dezembro, das 8h às 12h

Fechada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro

Casa Museu Palacete Bolonha

Funcionamento normal no dia 23 de dezembro

Fechada nos dias 24 e 25 de dezembro

No dia 31 de dezembro, abre até 12h

Fechada em 1º de janeiro

Retomada das atividades em 6 de janeiro

Museu de Arte de Belém (Mabe)

Dia 22 de dezembro: das 9h às 12h

Dias 29 e 30 de dezembro: das 9h às 16h

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro

Retorno conforme calendário regular após os feriados

Solar da Beira

Fechado nos dias 24 e 25 de dezembro e em 1º de janeiro

No dia 31 de dezembro, funcionamento apenas até 12h

Novo Mercado de São Brás

24 de dezembro: das 10h às 16h

25 de dezembro: das 16h à meia-noite

31 de dezembro: das 10h às 16h

Fechado em 1º de janeiro

Bosque Rodrigues Alves

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro

Reabertura em 2 de janeiro

Funcionamento: das 8h às 16h

Ingresso: R$ 2

Gratuidade para crianças até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência

Meia-entrada para crianças de 7 a 12 anos

Entrada gratuita no último domingo do mês

Serviços de saúde

Atendimentos ambulatoriais

Suspensos de 24 a 26 de dezembro e de 31 de dezembro a 2 de janeiro

Retorno em 27 de dezembro e 3 de janeiro

Urgência e emergência

Funcionamento 24 horas

UPAs: Sacramenta, Icoaraci, Terra Firme, Jurunas e Marambaia

PSMs da 14 e do Guamá

Hospital Geral de Mosqueiro

Unidades Básicas de Saúde com atendimento de urgência

Baía do Sol e Carananduba (Mosqueiro)

Cotijuba, Outeiro, Tapanã, Bengui, Jurunas e Icoaraci

Outros serviços

Samu com atendimento 24h

Ciatox com suporte em acidentes com animais peçonhentos

Shopping centers

Shopping Boulevard

19/12 e 20/12

Lojas: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

21/12, 22/12 e 23/12

Lojas: 9h às 00h

Praça de alimentação: 9h às 00h

Restaurantes: 11h às 00h

24/12

Lojas: 9h às 19h

Praça de alimentação: 9h às 19h

Restaurantes: 11h às 19h

25/12

Fechado, exceto cinema

Parque Shopping Belém

Sexta a domingo, 19 e 20/12/2025

Lojas: 10h às 23h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h

Outback: 11h30 às 23h

Coffee Lovers: 10h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

Domingo a terça, 21, 22 e 23/12/2025

Lojas: 9h à 0h

Praça de alimentação e lazer: 9h à 0h

Outback: 11h30 à 0h

Coffee Lovers: 9h à 0h

Cinema: De acordo com a programação

Quarta-feira, 24/12/2025 (Véspera de Natal)

Lojas: 9h às 19h

Praça de alimentação e lazer: 9h às 19h

Outback: 11h às 16h

Coffee Lovers: 9h às 19h

Cinema: De acordo com a programação

Quinta-feira, 25/12/2025 (Natal)

Lojas: Fechadas

Praça de alimentação, lazer e restaurantes: Abertura facultativa — 12h às 22h

Outback: Fechado

Cinema: De acordo com a programação

Shopping Bosque Grão-Pará

20/12

Lojas: 10h às 23h

Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 23h

Restaurantes: 11h às 23h

21, 22 e 23/12

Lojas: 9h às 00h

Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 00h

Restaurantes: 11h às 00h

24/12

Lojas: 9h às 19h

Lazer e Praça de Alimentação: 9h às 19h

Restaurantes: 11h às 19h

25/12

Lojas: Fechadas

Lazer e Praça de Alimentação: facultativo

Restaurantes: facultativo

Shopping Castanheira

Do dia 19 ao dia 23: Lojas e quiosques funcionaram das 9h às 23h; e a praça de alimentação, das 10h às 23h.

Já na véspera do Natal, dia 24, todas as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 9h às 19h.

No Natal, dia 25, o shopping não funcionará.

Importante: Supermercado Líder, restaurante, cinema e academia: funcionamento de acordo com a programação.

Shopping Metrópole

20/12 (Sábado)

Abertura facultativa: 9h

Fechamento obrigatório: 23h

21/12 (Domingo)

Lojas e quiosques: 10h às 23h

Alimentação: 11h às 23h

22 e 23/12 (Segunda e Terça-Feira)

Lojas e quiosques: 9h às 23h

Alimentação: 10h às 23h

24/12 (Quarta – Véspera de Natal)

Lojas e quiosques: 9h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

25/12 (Quinta – Natal)

Lojas e quiosques: Fechado (facultativo)

Alimentação: 12h às 22h (facultativo)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades